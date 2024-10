Benjamín Vicuña está viviendo un gran momento personal. Luego de un tiempo, el actor volvió a enamorarse y formalizó su relación con Anita Espasandin. En la noche del lunes, el galán se paseó por la alfombra roja delos Martín Fierro del Cine junto a su pareja y se los vio muy enamorados.

“Ya venís como pareja oficial”, les dijo divertido Guido Záffora que los recibió en la alfombra y los entrevistó. “¿Presentación oficial?”, consultó el periodista. “No, no, ya tuvimos en una fundación. Para ella es un gran desafío por supuesto que esté acompañándome, además yo se lo pido porque es donde trabajo” respondió el actor.

Tras la ceremonia, que llevó adelante Vicuña junto a Mariana Fabbiani, el actor quiso inmortalizar uno de los momentos de la velada y a través de sus redes sociales compartió una foto muy romántica junto a Espasandin. En la imagen, se los puede ver a ambos tras bambalinas posando muy acaramelados. "Anita", escribió el actor junto a un emoji de corazón.

Cabe destacar que a diferencia de Vicuña, Anita lleva una vida alejada del espectáculo y los medios, se divorció recientemente de un matrimonio en el cual tuvo dos hijos y trabaja en una empresa de arquitectura y planificación dentro del departamento de finanzas y economía.

El look total black de Anita Espasandin para acompañar a Benjamín Vicuña en los Martin Fierro de Cine

Anita Espasandin deslumbró con el look que eligió para la gala de los Martín Fierro del Cine. La empresaria apareció con un vestido negro que captó miradas. “Me vistió Merengue, la marca de mi hermana”, contó.

La hermana melliza de Anita Espasandin, Maru Espasandin, es una influencer de moda que posee su propia cuenta de Instagram, Merengue, donde se pueden ver sus varios diseños. En los distintos posteos de la cuenta la melliza muestra fotos de sus viajes, de distintas tendencias sobre modas y en la mayoría su hermana es la protagonista de los looks.

El look estaba compuesto por un vestido largo de color negro con corte sirena; ceñido al cuerpo y con un escote off the shoulder con mangas largas; acompañó el look con unos zapatos taco aguja de color negro con detalles en dorado.

