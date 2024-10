El reconocido actor y exesposo de Pampita, Benjamín Vicuña, reveló el motivo por el cual prefiere no mostrarse en público junto a su nueva novia, Anita Espasandin. En junio de este año el actor anunció su relación con la Licenciada en Administración de 40 años y hermana de la influencer de moda Maru Espasandin.

El mismo, se mostró en varias entrevistas y a la salida del teatro muy contento por su nuevo noviazgo pero a su vez sin dar demasiados detalles sobre su novia, quien mantiene un perfil bajo. Ella a diferencia de Vicuña, lleva una vida alejada del espectáculo y los medios, se divorció recientemente de un matrimonio en el cual tuvo dos hijos y trabaja en una empresa de arquitectura y planificación dentro del departamento de finanzas y economía.

El motivo por el que Benjamín Vicuña no lleva a su nueva novia a eventos

Lo que llamó la atención en estos meses fue que el actor no se mostró mucho en público junto a ella a pesar de estar en pareja desde junio. Si bien Anita Espasandin es ajena al rubro artístico en que circula Benjamín Vicuña, extrañó a la mayoría que no aparezca en los eventos a los que asiste. Solo se los pudo ver juntos por primera vez en septiembre en la gala de la Fundación Discar, evento en favor de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, en donde también asistieron figuras como Ricardo Darín, Nicolás Cabré, Florencia Raggi, Julieta Díaz, entre otros exponentes del espectáculo.

Sin embargo, en una reciente entrevista en un móvil del programa Socios del espectáculo, el actor reveló el motivo por el que prefería no mostrarse junto a ella. "Me ha acompañado poquito porque efectivamente este es mi laburo porque hay cosas que por ejemplo que no, no da. Pero si, lo importante es que estamos ahí en el día a día acompañándonos y estoy en un súper buen momento".

También expresó que su nueva novia se lleva muy bien con sus hijos e incluso con Pampita, el actor reveló que ambas ya se conocen y que él va a celebrar el próximo día de las madres tanto con la madre de sus hijos como con su propia madre en Chile. Mientras tanto, el actor sigue gozando del éxito de la serie de Netflix, Envidiosa y demostró encontrarse en un momento sumamente positivo tanto en lo laboral como personal.