El sofisticado look total black de Anita Espasandin para acompañar a Benjamín Vicuña en los Martin Fierro de Cine

Benjamín Vicuña blanqueó hace algunos meses su nueva relación con Anita Espasandin, aunque se muestran poco públicamente. En el día de ayer ambos dieron un nuevo paso, ya que ella lo acompañó a la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine en la Usina del Arte, donde el actor fue uno de los conductores del evento junto con Mariana Fabbiani.

El look total black de Anita Espasandin para acompañar a Benjamín Vicuña en los Martin Fierro de Cine

“Ya venís como pareja oficial”, les dijo divertido Guido Záffora que los recibió en la alfombra roja y los entrevistó. “¿Presentación Oficial?”, consultó el periodista logrando que tanto Benjamín Vicuña como Anita Espasandin se miraran entre ellos. “No, no, ya tuvimos en una fundación. Para ella es un gran desafío por supuesto que esté acompañándome, además yo se lo pido porque es donde trabajo” respondió el actor.

“Estas preciosa”, le indicó el cronista a la acompañante de Benjamín Vicuña “Gracias vos, también”, agradeció Anita Espasandin que posteriormente fue consultada por quien había sido la que la vistió. “Me vistió Merengue, la marca de mi hermana” expresó contenta y segura mostrando su look.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña

El look estaba compuesto por un vestido largo de color negro con corte sirena; ceñido al cuerpo y con un escote off the shoulder con mangas largas; acompañó el look con unos zapatos taco aguja de color negro con detalles en dorado. Cuando le consultaron quién la había vestido Anita Espasandin respondió contenta “Merengue, la marca de mi hermana”.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña

La hermana melliza de Anita Espasandin, Maru Espasandin, es una influencer de moda que posee su propia cuenta de Instagram, Merengue, donde se pueden ver sus varios diseños. En los distintos posteos de la cuenta la melliza muestra fotos de sus viajes, de distintas tendencias sobre modas y en la mayoría su hermana es la protagonista de los looks.

La influencer se muestra muy activa en sus redes sociales, donde además tiene un blog sobre moda. En este aprovecha para interactuar con sus seguidores. Además hace ya un tiempo, que la hermana de Anita Espasandin trabaja en el diseño de la marca Agustina Saquer y maneja las redes de la marca Milana Sweaters.

Benjamín Vicuña habló de su rol de presentador

“Hoy los protagonistas son los merecedores de los premios, las personas que están nominadas, nosotros estamos aquí para comunicar, para contarle cosas a la gente, nada yo no voy a hacer ningún discurso. Tengo muchos amigos acá, en la platea” expresó Benjamín Vicuña feliz por su rol de presentador.

Benjamín Vicuña

“Mucha gente me escribió, la idea es visibilizar la industria, la actividad cinematográfica así que en ese sentido estamos todos felices. Espero que también el público nos acompañe esta noche. Estoy muy orgulloso de ser parte de esta industria increíble”, cerró con mucho entusiasmo la pareja de Anita Espasandin.

VDV