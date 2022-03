Benjamín Vicuña contó por qué no va a estar en ATAV

Benjamín Vicuña fue consultado por varios temas en una entrevista que le hizo Tatiana Schapiro para Infobae. Uno de ellos giró en torno a su decisión de no formar parte de la próxima temporada de ATAV.

En el último tiempo se había corrido el rumor de que tenía que ver con que no quería volver a trabajar con su expareja, la China Suárez. Sin embargo, Benjamín Vicuña lo desmintió.

"Eso es mentira. Nunca estuve en una segunda temporada de ATAV, tanto porque el personaje murió como porque creo que es un ciclo que ya cerré. Tengo este año ya comprometido gracias a Dios con mucho trabajo y compromisos", comenzó diciendo el actor. Y agregó: "Son esas cosas maliciosas de las que no me quiero hacer cargo, pero son esas cositas como decir me da pena porque hay mucho fan de la serie, y me da pena que alguien se le pueda ocurrir que por culpa mía no van a tener la serie que ellos quieren en su casa. Señores, nada que ver. Ojalá que los directivos de ese canal y los creativos y autores encuentren la forma de darle cuerpo a esa historia que seguramente va a ser maravillosa".

Benjamín Vicuña y China Suárez en ATAV

Benjamín Vicuña dejó en claro su tensa relación con la China Suárez

En tiempos en donde las redes sociales mandan, cada detalle que ocurre en ellas pueden dar cuenta de cómo están los vínculos entre las personas. Este es el caso de Benjamín Vicuña quien con un detalle en Instagram dejó claro lo mal que está su relación con la China Suárez.

Fue Estefi Berardi quien reveló el detalle que marca la mala relación entre los ex. La panelista de Mañanísima y LAM descubrió que el galán ya no sigue en Instagram a Marcela Riveiro, la mamá de China Suárez,

"Último momento... Benjamín Vicuña dejó de seguir en Instagram a la madre de la China", informó Estefi a través de Twitter. Este acto revela que los ex no están en los mejores términos.