Benjamín Vicuña habló sobre la posibilidad de volver a ser padre

Benjamín Vicuña tuvo, hasta el momento, seis hijos: cuatro con Pampita y dos con La China Suárez. Ahora que está en pareja con Eli Sulichin y ya oficializó su romance, la duda que surge inevitablemente es si tienen planes de ser padres juntos.

En una entrevista con Tatiana Shcapiro para Infobae, el actor chileno fue consultado al respecto y respondió de manera contundente.

"No me lo tomo a la ligera, son decisiones que sé que son decisiones profundas, decisiones de pareja. De amor", dijo Benjamín Vicuña frente a la consulta de si sería padre nuevamente. Por otro lado, Schapiro le preguntó si estaba contento con la relación que comparte con Eli Sulichin, y el ex de Pampita contó que está muy bien. Eso sí, cuando la periodista le hizo la pregunta de si está enamorado, Benjamín Vicuña señaló: "Estoy enamorado de la vida".

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin.

Benjamín Vicuña le hizo frente a los rumores de infidelidad a Eli Sulichin

Benjamín Vicuña negó la versión de infidelidad a Eli Sulichin, con su compatriota Kika Silva. El actor chileno, habló con "Socios del espectáculo" y se pronució al respecto.

"La información llegó de Chile, como la versión del romance con una tal Kika. ¿Lo desmentís?", le preguntó el notero de Socios del Espectáculo a Benjamín Vicuña.

Acto seguido y un poco enojado, Benjamín Vicuña respondió: "Si tengo que salir a aclarar todo... Kika es amiga. Soy amigo de su pareja. La conozco hace 20 mil años. Coincidimos en un evento".

La primera foto que publicó el actor con su nueva novia.

Además, Benjamín Vicuña agregó: "Pero ya está, me tienen medio de punto, chicos. Yo creo que ya está, que ya fue. Déjenme trabajar tranquilo".

"Yo a ustedes los dejo trabajar. Tengo la mejor onda. Les deseo que tengan laburo y éxito. Sé que también entre ustedes, a veces, corre sangre, pero a mí no me queda una gota más de sangre. Así que déjenme tranquilo. Déjenme trabajar, poder recomponer, que me ha costado bastante la vida", expresó Vicuña, con contundencia.