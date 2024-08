El actor, Benjamín Vicuña, se consolidó de muy buena manera en Argentina en cuanto a la realización de novelas, obras de teatro y demás contenidos audiovisuales. Actualmente, es uno de los conductores de 'La Isla de las Tentaciones', reality que comparte junto a Florencia Peña.

Es un hombre que los medios y especialistas en espectáculos siempre siguen debido a su pasado amoroso con Pampita y La China Suárez, mujeres con quien posee hijos, y su actualidad siendo el compañero de vida con Anita Espasandín.

Benjamín Vicuña habló al respecto de los rumores de una mala relación laboral con Griselda Siciliani

Benjamín Vicuña tomó la decisión de responder acerca de algunas especulaciones que se venían dando en cuanto a que mantendría un mal vínculo de trabajo con Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro y su compañera de teatro.

En este marco, Catalina Dlugi le consultó en esta sintonía, en la Once/Diez, y el actor chileno manifestó: "A mí la verdad no me hace reír, me da un poco de dolor, se armó una caricatura que no me gusta nada o que yo estaba faltando a mi profesionalismo, que es algo que yo soy muy cuidadoso".

Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi, Adrián Suar, Griselda Siciliani y Peto Menahem

Por otro lado, el ex marido de Pampita hizo hincapié en cómo quedó ubicada su compañera en todo esto y comentó: "También para Griselda… ella no quedaba bien, son esos ruidos que se generan en torno a los grandes éxitos, se necesita buscarle la vuelta".

Para concluir, Benjamín Vicuña desestimó que todo tipo de la mala relación o peleas con Griselda Siciliani: “La verdad es que con Griselda somos muy buenos compañeros. La idea es que nada pueda afectar el espectáculo y la buena onda que tenemos. El teatro me dio más tranquilidad, puedo estar más con mis hijos, llevaba muchos años trabajando en otro países, entonces instalarme acá".

BL