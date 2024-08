Todas las fotos de las vacaciones de Benjamín Vicuña en una paradisíaca isla

Benjamín Vicuña se encuentra atravesando un gran presente profesional y recientemente se estrenó su nuevo proyecto junto a la plataforma de streaming Amazon, "La Isla de las Tentaciones". Ahora, el actor decidió aprovechar de su tiempo libre para tomarse unas merecidas vacaciones.

Pero eso no es todo, ya que mientras disfruta de una paradisíaca isla, Benjamín no se olvida de sus seguidores y subió varias imágenes y videos a su cuenta oficial de Instagram, donde se lo puede ver tanto a él como a distintos paisajes de Bocas del Toro, Panamá.

Las imágenes que compartió Benjamín Vicuña.

En las fotos, el actor chileno se mostró totalmente relajado, luciendo una clásica camisa blanca, unas bermudas negras y unos lentes de sol oscuros por si en algún momento los necesitaba. Además, Vicuña los combinó a la perfección con unas zapatillas blancas cómodas, perfectas para recorrer el lugar.

Por último, desde sus historias de Instagram, Benjamín Vicuña reveló la impresionante casa del árbol donde se hospeda y mostró que cuenta con unas vistas espectaculares, un baño al aire libre y un gran comedor.

El polémico comentario de Florencia Peña al hablar de Benjamín Vicuña y "La Isla de las Tentaciones"

En el ciclo radial "Perros de la Calle", mientras hablaba de su nuevo proyecto junto al actor chileno, la comediante lanzó un comentario muy picante sobre su compañero: "Tendría que haber participado él".

Pero eso no fue todo, ya que entre risas y con su característico humor, Flor Peña explicó por qué Amazon decidió no ponerla ni a ella ni a Benjamín Vicuña como participantes en el reality: "No nos eligieron a Benja y a mí para estar adentro del reality porque de esto ya se sabe, qué sorpresa".

J.C.C