Florencia Peña y Benjamín Vicuña son los nuevos conductores del reality "La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile" que se trasmite por Prime Video desde el pasado 9 de agosto. Ahora, la actriz argentina estuvo en el ciclo radial "Perros de la Calle" y lanzó un picante comentario contra su conductor.

Recordemos que el nuevo programa en el que trabajan Florencia y Benjamín se trata de un gran grupo de parejas se deberán enfrentar una serie de desafíos en los cuales se verán involucradas varias personas solteras. La idea es que los enamorados se mantengan fieles a pesar de todas las tentaciones que los rodean.

Imagen reciente de Florencia Peña.

Sin embargo, cuando la conductora comenzó a hablar con Andy Kusnetzoff de su nuevo proyecto junto a la plataforma de streaming, lanzó muy rápidamente un fuerte comentario sobre Vicuña. "Tendría que haber participado él", expresó entre risas Florencia al hablar del reality.

Pero eso no fue todo, ya que para cerrar Florencia Peña reveló con su característico humor por qué Amazon no la habría puesto a ella y a Benjamín Vicuña dentro del ciclo: "No nos eligieron a Benja y a mí para estar adentro del reality porque de esto ya se sabe, qué sorpresa".

Qué más dijo Florencia Peña sobre el reality que conduce junto a Benjamín Vicuña

Dejando de lado su humor, la actriz argentina habló con mucho cariño sobre su nuevo compañero: "Es encantador, es un atorrante. Yo le digo 'Amigo vos sos un atorrante encantador. Es muy amoroso".

Por último, Florencia Peña reveló el tiempo que pasaron en México grabando el reality junto a Benjamín Vicuña: "Además, nos divertimos un montón. Nos fuimos un mes a Merida, que queda en México, en una isla divina", y agregó entre risas: "Yo en el avión ya estaba caliente".

J.C.C