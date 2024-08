En los últimos días se conocieron los atroces comportamientos de Alberto Fernández para con su expareja, Fabiola Yánez. La ex Primera Dama confesó que fue víctima de violencia de género y también de adulterio, mientras que la periodista Tamara Pettinato quedó involucrada en la infidelidad. Por otro lado, estallaron los rumores en torno a Florencia Peña.

La actriz había sido blanco de ataques y críticas en 2020 cuando visitó la Quinta de Olivos para reunirse con el entonces presidente en busca de soluciones para los actores y actrices y la actividad artística en plena pandemia. Ante esta reunión, se la acusó de haber tenido un encuentro sexual con Fernández.

"De repente verme involucrada en una situación que es una situación compleja. Cuando la violencia está de por medio, es complicado", expresó Peña en una entrevista que dio a Perros de la calle y en la que aclaró qué fue lo que sucedió.

El descargo de Florencia Peña

“Soy TT en Twitter por motivo de esa visita. No hay nada nuevo. Es una atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclo, cómaselo tranquilo mirando el cierre de los Juegos Olímpicos. No hay ni video ni foto”, sentenció con contundencia.

Además, Florencia Peña hizo hincapié en que detrás de los rumores que la involucran hay una clara misoginia: “Esto es un dejavú de lo que me pasó hace tres años. Pero no se la agarraron con los tipos importantes y poderosos que fueron a la Quinta de Olivos. Que alguien me conteste por qué la indignación en ese momento había sido sólo conmigo. Nadie se indignó con los hombres".