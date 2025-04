El Wandagate escaló a pasos impensados. Recientemente, una nueva denuncia pesa sobre Mauro Icardi por incumplir las medidas judiciales de revinculación con sus hijas, Francesca e Isabella, al integrar a la China Suárez en su reencuentro. Una vez más, la actriz y sus hijos, Amancio y Magnolia, aparecen en imágenes en el lugar de la polémica. En este contexto, Benjamín Vicuña, como padre de los menores, habló sobre las polémicas.

Benjamín Vicuña sobre la polémica con la China Suárez y sus hijos

Desde su separación en 2021, Benjamín Vicuña y la China Suárez, pese a las polémicas, se han mostrado cercanos para conformar un buen equipo para la crianza de sus dos hijos en común, Amancio y Magnolía. Pero en los últimos meses, los escándalos que giran en torno a la actriz involucran a los menores, siendo parte del nuevo esquema familiar que conformó con Mauro Icardi.

Y mientras Mauro Icardi mantiene una batalla judicial con Wanda Nara por el presente y futuro de las niñas, son los hijos de la China y Benjamín los que comparten a diario esta convivencia. En este sentido, las críticas llueven hacia el jugador debido a las grandes ausencias que tiene con Francesca e Isabella, mientras acompaña a los hijos de su novia, quien también se lleva todo tipo de comentarios.

En este contexto, también Benjamín Vicuña está en la escena ya que es muy presente en la vida de sus hijos y semanas atrás fue visto junto al jugador compartiendo una tarde en el parque junto a Amancio. Pero no fue hasta ahora que se pronunció al respecto, al estar involucrado indirectamente en este que es el escándalo del momento.

Si bien Benjamín Vicuña evita hablar de las dinámicas generadas con las madres de sus hijos, en una entrevista exclusiva de Puro Show (eltrece) en los Premios Platino, el actor no dudó en responder acerca de cómo vive que sus hijos sean parte de las polémicas que se generan por el Wandagate. "No hay nada tan grave. Hay situaciones que se deben acomodar y otras que se viven en privado", expresó.

Pero también, dejó en claro que se tratan de temas que no son suyos, sino que lo único que lo involucra son sus hijos. "Es algo que no puedo manejar", sentenció. Asimismo, indicó que ante este tipo de situaciones "la clave está en la aceptación y desdramatizar hasta donde se pueda", Si bien decidió no dar detalles sobre su vínculo con Mauro Icardi, señaló que está todo bien con él.

Por primera vez, aunque con resguardos, Benjamín Vicuña dejó en claro que está en sintonía con la China Suárez en búsqueda del bienestar de sus dos hijos.