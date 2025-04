El reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas pasó de ser un momento tierno a un escándalo judicial. El futbolista rompió varias de las reglas que las autoridades habían impuesto, y los detalles sorprendieron a muchos usuarios. Mientras esto ocurría, Wanda Nara se encontraba de viaje por trabajo en Brasil. Al regresar, mantuvo una conversación con Ángel de Brito, donde contó todo lo que se había enterado y reveló cómo estaban Francesca e Isabella tras este momento.

Wanda Nara rompió el silencio sobre el escándalo con Mauro Icardi

El pasado sábado 26 de abril, Mauro Icardi volvería a revincularse con sus hijas, Francesca e Isabella. Tras haber faltado a un acto escolar, y que las niñas lo estuvieran esperando, el futbolista organizó una gran reunión en la casa de los sueños donde, según dieron a conocer, estaba la China Suárez, sus hijos y otras 15 personas más. Esto provocó un escándalo enorme, debido a que la Justicia había dado una serie de reglas para cumplir y que se vieron rotas, a través de las imágenes y videos revelados.

Wanda Nara, que volvía de un viaje de trabajo en Brasil, mantuvo conversación en LAM y reveló que sus hijas se encontraban angustiadas, tras no haber pasado el día solo con su padre. De esta manera, aseguró que habían estado ilusionadas, y que nada salió como esperaban. "Me pone mal por todo el tiempo que gastó el Ministerio Público Tutelar, la gente involucrada. Fue una pérdida de tiempo y me lastima mucho que se haya arruinado el trabajo de tanta gente, la ilusión de mis hijas, la mía", expresó la modelo al aire.

Nara aseguró que el momento fue difícil para ellas, sobre todo por estar rodeada de extraños. "No era una fiesta, tenía que ser una revinculación. No estaban sus abuelos, se chocaron con abuelos de otra gente, no habían amigos de ellas", detalló la conductora. En esa línea, confirmó que sus hijas habían estado solas en el acto, y agregó que sintió una angustia enorme al ver que ellas no estaban acompañadas por ninguno de sus padres. Finalmente, se defendió de las críticas y sentenció que ella iría hasta el final por sus hijas, destacando el rol que debía cumplir Icardi este fin de semana.

"Somos adultos y cada uno toma las decisiones que quiere tomar y las consecuencias", cerró Wanda Nara. Por el momento, Mauro Icardi mantuvo el silencio, pero se dio a conocer que la Justicia determinó que no podrá volver a ver a sus hijas por un tiempo determinado. Esto es un marcha atrás a varias semanas de peleas de abogados, y vuelve a poner en discusión el rol de ambos padres frente a la tutela de las menores de edad. Las redes sociales no tardaron en dar sus opiniones y abrir un debate al respecto.

