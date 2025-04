Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, habló con Telefe Noticias y se sinceró sobre el vínculo que tiene hoy con su padre. Después de haber decidido no invitarlo a sus 15 años y que no se los vea juntos hace mucho tiempo, la joven de 16 reveló que es lo que más le duele y como continúa su vida llevando el apellido de su madre.

Si bien la relación entre Amalia y Fabbiani nunca fue la mejor, y esto afectó directamente el vínculo de padre e hija, la legisladora aseguró nunca haber intervenido negativamente entre ellos e incluso insistió para que la joven lo hiciera parte de su fiesta de 15.

Uma junto a Amalia y Cristian Ogro Fabbiani

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, reveló su mayor tristeza

La relación entre Amalia Granata y el Ogro Fabbiani duró tan solo un año pero dio paso al gran fruto de su amor, Uma Granata. La joven de 16 años contó en 2024 que la relación con su padre no era la mejor y que hacía tiempo se encontraban muy distanciados, sin embargo hace poco logró reencontrarse con él y sus hermanos.

Al ser una de las entrevistadas de “Herederos” en 2024, la sección de Telefe Noticias, Uma contó que el vínculo con su mamá siempre fue muy cercano ya que “la acompañaba a los sets de televisión y me probaba sus vestidos, cremas y maquillajes, me re divertía”.

En su llegada a la adolescencia eso cambió y volcó su vida al deporte, siendo jugadora de hockey y optando por lucir zapatillas y outfits básicos en lugar de las excentricidades de las figuras televisivas.

En esa misma entrevista, al ser consultada por el estado de su padre aseguró no saber ya que no lo veía. “Nos distanciamos y no lo veo hace más o menos cuatro años”, señalaba la adolescente. “Yo creo que la gente no cambia”, agregaba.

Además, aprovechó para aclarar que su mamá nunca había hablado en contra de su padre, sino que ella tuvo vivencias propias que la llevaron a tomar esa decisión. Sin embargo, tiene un vínculo relativamente cercano con sus dos tías y su abuela, además de sus primos.

Después de blanquear la inexistente relación con su padre biológico, aseguró que a la pareja de su madre, Leo Squarzon, la siente como un padre. “Él, en mi casa, toma el rol de padre. Está con mi mamá hace, creo que, ocho años y durante todo ese tiempo me educó él. Si él no estuviera me hubiesen faltado hábitos y disciplinas”, señaló elogiando a su padrastro y padre de su hermano Roque.

Amalia y Uma Granata junto a Leo y Roque Squarzon

En esa entrevista, junto a Gisela Busaniche, la menor aseguraba que si notaba cambios en la actitud de su padre ella estaba abierta a retomar y recuperar el vínculo. “Me encantaría, pero siento que ahora esas cosas no se dan y pasa lo mismo, por lo que prefiero enfocarme en mi misma”, afirmó.

El reencuentro de Uma Granata y Cristian “El Ogro” Fabbiani

A seis meses de sus fuertes declaraciones sobre su padre, Uma logró reencontrarse con el entrenador y sus hermanos paternos. Durante una fecha, a fines de marzo, de fútbol argentino, la adolescente acompañó a su padre en el triunfo de Newell's ante Boca Juniors.

Después del triunfo, el exfutbolista compartió una foto en sus redes de sus tres hijos, quienes lo alentaban desde la tribuna y escribió: "Yo ya gané".

Uma Granata junto a su padre, el Ogro Fabbiani, y sus hermanos

A cuatro años de no verse y con una relación casi rota, Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, logró reencontrarse con su padre y volver a intentar retomar un vínculo del que había elegido alejarse.

