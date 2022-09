Benjamín Vicuña habló de su pelea con Nico Repetto: “Me dio un cabezazo” 

Benjamín Vicuña estuvo como invitado en LPA, ayer, el programa de Flor Peña en América TV. El destacado actor chileno contó con detalles el día que se peleó en la cancha con Nico Repetto.

El ex de Pampita y la China Suárez explicó que la pelea se dio un día que lo invitaron a participar de un partido amistoso de fútbol en Punta del Este, Uruguay. “Yo como extranjero fui con mis botines chiquititos. Tranquilito, tranquilito, empecé a jugar y a dar la vida y había mucho amiguismo y yo era el único sapo de otro pozo y en un momento me pegaron por detrás y yo reaccioné”.

Benjamín contó que luego de su violenta reacción con el codo en medio de la efervescencia del partido, volteó a mirar y le había pegado a Nico Repetto. “Nico se enojó, se acercó y me tiró un cabezazo”.

El actor y director chileno dijo que todos los amigos Repetto se empezaron a calentar y se armó un barullo importante: “¡Mucho folklore, eh, vení, vení!”. Para cerrar su anécdota con Nico Repetto, Vicuña afirmó que el final del momento no se lo esperaba. “Tiene un final triste, siguieron todos jugando y me echaron a mí solo. Me pareció muy raro. ¡Yo creo que fue por ser chileno!”.

Con un poco de humor, el ex de la China Suárez afirmó que su carrera en el fútbol terminó ahí. “Terminó bien con Nico Repetto”, confesó finalmente Vicuña. Luego de esto, aclaró que ama el fútbol, pero que no es muy bueno jugando.

Benjamín Vicuña aseguró que lo persiguen los fantasmas

El paso de Benjamín por LPA estuvo lleno de anécdotas para recordar. El actor contó que en su casa de Chile había fantasmas, escuchaban a los perros ladrarle a la nada y luego se lanzaban a la pileta, les abrían las canillas y había apariciones, entre otros sucesos paranormales.

El actor relató que debió llamar a un sacerdote que había trabajado en el Vaticano para que le exorcizara la casa en la que vivía para ese momento con Pampita. “Carolina, por suerte no estaba”, contó Benjamín Vicuña.