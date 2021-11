Como ocurre cada 8 de cada mes, Benjamín Vicuña homenajea a Blanquita, su pequeña hija que falleció en 2012 por una bacteria, en Chile. El actor, siempre la recuerda en sus posteos de Instagram y esta vez mediante sus historias lo hizo con una divertida postal junto a uno de sus otros hijo, Beltrán.

En este día especial, Benjamín compartió una imagen en donde se la puede ver a la niña jugando en un triciclo con su hermano menor, Beltrán. Sin decir mucho, él logra llegar a su público con una simple imagen inédita de la jovencita.

Pero eso no fue todo, además, también compartió una imagen de unas rosas blancas, que fueron las elegidas por él y Pampita para homenajear a la pequeña en cada fecha especial.

Benjamín Vicuña recordó a Blanquita con una tierna foto jugando con Beltrán.

Las rosas que eligieron Benjamín y Pampita para homenajear a su hija.

Conmovedor relato de Pampita al referirse al pedido que le hizo a Blanca: "Me salió del alma decir 'quiero tener un compañero de vida'"

“Siendo Pampita” es el reality de Carolina Pampita Ardohain que se centra en los últimos meses de embarazo y el día en que dio a luz a Ana García Moritán. Además, abre su corazón en más de un episodio y habla sobre aspectos desconocidos de su vida.

"Febrero, un día ocho. Los ocho siempre son muy especiales para mí. Es como un día para permitirme recordar o tal vez estar triste y más melancólica. Tuve un comercial de repente en Chile donde está mi hija enterrada, así que no puedo ir mucho al cementerio. Nunca sentí que tenía que pedir nada, que la vida era súper generosa conmigo. Pero ahí, ese día, ese 8, no sé, me salió de adentro del alma decir ‘quiero un compañero de vida’", dijo sobre el pedido que le hizo a Blanca Vicuña, fallecida el 8 de septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica.

Pampita finalizó el conmovedor relato, con la explicación que le dio a su hija sobre su pedido: "Yo quiero un compañero en la vida, tener a alguien que me acompañe en el día a día, que fuera conmigo, que disfrute del crecimiento de mis hijos. Y yo creo que lo pedí muy fuerte".

Tras este místico y poderoso recuerdo, la conductora dio detalles de cómo su marido la contuvo en la primera charla con su obstetra mientras cursaba las primeras semanas de embarazo. “No podía hablar más. Como que veía que movía la boca y me decía cosas y yo quedé ahí en silencio, como si estuviera congelada. No me podía mover. Rober se dio cuenta y rápido me salvó y ahí me pude reincorporar un poco a la conversación, pero claro, recordar mi primera hija, mi primer parto fue muy emocionante y no sé si había pensado en esa posibilidad, de que me pregunten sobre ella”, cerró en el nuevo video promocional que publicó “Gente”.

FL