Conmovedor relato de Pampita al referirse al pedido que le hizo a Blanca: "Me salió del alma decir 'quiero tener un compañero de vida'"

“Siendo Pampita” es el reality de Carolina Pampita Ardohain que se centra en los últimos meses de embarazo y el día en que dio a luz a Ana García Moritán. Además, abre su corazón en más de un episodio y habla sobre aspectos desconocidos de su vida.

"Febrero, un día ocho. Los ocho siempre son muy especiales para mí. Es como un día para permitirme recordar o tal vez estar triste y más melancólica. Tuve un comercial de repente en Chile donde está mi hija enterrada, así que no puedo ir mucho al cementerio. Nunca sentí que tenía que pedir nada, que la vida era súper generosa conmigo. Pero ahí, ese día, ese 8, no sé, me salió de adentro del alma decir ‘quiero un compañero de vida’", dijo sobre el pedido que le hizo a Blanca Vicuña, fallecida el 8 de septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica.

El pedido de Pampita a su hija Blanca Vicuña.

Pampita finalizó el conmovedor relato, con la explicación que le dio a su hija sobre su pedido: "Yo quiero un compañero en la vida, tener a alguien que me acompañe en el día a día, que fuera conmigo, que disfrute del crecimiento de mis hijos. Y yo creo que lo pedí muy fuerte".

Tras este místico y poderoso recuerdo, la conductora dio detalles de cómo su marido la contuvo en la primera charla con su obstetra mientras cursaba las primeras semanas de embarazo. “No podía hablar más. Como que veía que movía la boca y me decía cosas y yo quedé ahí en silencio, como si estuviera congelada. No me podía mover. Rober se dio cuenta y rápido me salvó y ahí me pude reincorporar un poco a la conversación, pero claro, recordar mi primera hija, mi primer parto fue muy emocionante y no sé si había pensado en esa posibilidad, de que me pregunten sobre ella”, cerró en el nuevo video promocional que publicó “Gente”.

Cómo será el reality de Pampita

A lo largo de 10 episodios Pampita compartirá los detalles de su vida en familia ensamblada, sus amistades y de esta etapa única para ella y su marido, Roberto García Moritán, en su primer embarazo juntos. Si bien para ella es su quinto embarazo y para él es su tercer hijo, es el primero de la nueva pareja.

Los fanáticos de Pampita podrán ser testigos de su vida en todo momento. Desde cómo eligen al médico para este embarazo, hasta el armado del cuarto de la bebé.



Presenciarán además alguna que otra pelea de pareja y verán cómo, para Carolina, sus amigas son su sostén y refugio y, es con ellas que decide escaparse a un spa, dónde conversarán sobre esos temas que solo comparten estando a solas.

No faltarán los momentos de romance entre Carolina y Roberto. Celebrarán un aniversario apasionante y lujoso y, en una de sus charlas, deciden quién será la madrina de su hija.

Finalmente, el momento más esperado: se verá minuto a minuto cómo Pampita se prepara para ir al Sanatorio, cómo llega y cómo atraviesa ese parto respetado tan deseado, hasta la bienvenida de Ana.