Sin dudas que Benjamín Vicuña es un padre presente con todos sus hijos, aquellos que tiene con Pampita y La China Suárez, y es por esto que con cada uno posee tiene un pasatiempo particular que destaca como lo puede ser el gusto musical.

El reconocido actor chileno compartió una entrevista junto a su hijo en "Criemos libres" y destacó que de la música juvenil lo que le gusta Milo J, cantante argentino de 17 años que se desenvuelve en el género trap que actualmente es muy popular.

"De los artistas que le gustan a Bauti, por ejemplo, me gusta mucho Milo J. Lo escuchamos mucho, sé que soy muy fanático", expresó Benjamín en cuanto a los gustos artísticos que mantiene con el más grande de sus varones.

A su vez, oriundo de Santiago de Chile remarcó: "A mi me gusta la música con contenido, que haya una bajada. Hay cosas que no me gustan, cuando se cosifica a la mujer pero hoy la música urbana evolucionó. Me gustan Milo J y Wos".

Benjamín Vicuña y el tipo de música que no le gusta

El padre de Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio, que fueron fruto de sus relaciones con Pampita y La China Suárez, volvió a conocer el amor y se encuentra felizmente en parea con AnIta Espasandin.

Benjamín Vicuña comparte momentos con sus hijos y con cada uno tiene un pasatiempo.

Luego de confesar que le gustan Milo J y Wos, dos de los artistas argentinos más reconocidos en la actualidad, remarcó cuál es el tipo de canciones que no le gusta: "A las que dicen 'te pego un tiro' o cosas así chau".

