Benjamín Vicuña reveló los episodios paranormales que vivió junto a Pampita

Benjamín Vicuña visitó "PH: podemos hablar" el pasado fin de semana y sorprendió con algunas revelaciones que hizo. El actor recordó un terrorífico episodio paranormal que sufrió junto a Pampita cuando vivían en Chile.

"Yo soy muy escéptico por decisión porque me dan mucho miedo las cosas que no entiendo, que desconozco, pero se han querido comunicar muchas veces conmigo", comenzó el actor en su relato sobrenatural.



Luego, dio detalles de los episodios que vivieron junto a Pampita y Blanca que los atemorizaron. "Yo había sido papá hace poco, vivíamos en una casa, y mis perros ladraban desesperados. Después empezaron a pasar cosas en la intimidad. La cosa se puso pesada. Me empezaron a llamar desde mi casa a mi propia casa".



"Yo era el hombre de la familia. Y dije, 'basta, mi hija, mi mujer…'. Pero yo no quería ese rol. Era muy cagón y eso me superaba, me daba pánico. Además, era un quilombo cambiarse de casa, pero todos estábamos con mucho miedo".

La decisión que tomó Vicuña ante los episodios paranormales

Pese a lidiar con uan situación que lo estaba aterrando, Benjamín Vicuña intentó buscarle una resolución a lo que estaba pasando. El actor chileno contó que justo coincidió con un cura en una rifa benéfica y le pidió que fuera a su casa a bendecirla.



"Un día un cura me dijo que hacía exorcismo. Lo llevé a casa. Agarramos unos floreros con agua y bendecimos la casa", relató el galán, sin embargo, el sacerdote le dio una contundente recomendación: "El tipo me dijo ‘te recomiendo que te cambies de casa’. A la semana dejamos la casa… El cura me dijo que era una presencia mala", concluyó Benjamín, tras dar fuertes detalles.