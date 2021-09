Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló de "romance" con Luciana Salazar: "Todo el mundo me vio"

Benjamín Vicuña sigue en el ojo de la tormenta. Ahora en medio de rumores de romance con Luciana Salazar, la ex pareja de La China Suárez rompió el silencio y disipó los rumores que lo vinculan a la modelo.

"Me lo tomo con humor pero es cualquiera, sinceramente no sé de dónde salen estas cosas", comenzó el ex de la China Suárez en comunicación con LAM.

"Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos. La saludé, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento", concluyó Benjamín Vicuña.

Luciana Salazar habló del rumor de affaire con Benjamín Vicuña

Luciana Salazar enfrentó las versiones de affaire que la vinculó a Benjamín Vicuña, con Pampita como testigo. Ángel de Brito, quien le preguntó a Salazar por el explosivo rumor que la unió al actor chileno, a menos de dos meses de separarse de China Suárez.

"Le quería preguntar a Luciana si está saliendo con un actor, uno que te vincularon este fin de semana. Con Vicuña", dijo el jurado de La Academia. "A Benjamín lo conocía lo vi en la fiesta del restó que inauguró pero me fui sola", respondió la rubia y agregó: "Yo, saliendo, no. Yo me fui sola el otro día", mientras Pampita la miraba fijamente y muy seria.

Para descartar totalmente la versión, la concursante concluyó: "A Benjamín no lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes". Así derribó los rumores de una antes de que sigan creciendo.