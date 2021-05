Benjamín Vicuña habló de su salud e hizo un fuerte descargo

Benjamín Vicuña hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y enfrentó los rumores que aseguraban que tenía síntomas compatibles con coronavirus.

La noticia fue difundida en Intrusos, donde confirmaron que el actor chileno se había realizado dos hisopados que le dieron negativo y, desde la producción de Telefe, le habrían solicitado que no asista al rodaje hasta el próximo lunes, por prevención.

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares aseguraron que desde el sindicato habrían acusado a Benjamín Vicuña por haber asistido a las grabaciones con síntomas por los que pidieron que se realice una medida de fuerza y parar de manera rotunda el rodaje de la ficción en la que también participan Paola Krum, Luciano Castro, Mercedes Funes y Jorgelina Aruzzi, entre otros.

Elenco completo de El primero de nosotros, la nueva ficción en la que trabajará Benjamín Vicuña.

Qué dijo Benjamín Vicuña luego que se especulara con que tuviera síntomas de covid-19

Benjamín Vicuña se encargó de desmentir los dichos y también confirmó que se vacunó en Chile. "La salud es un tema demasiado sensible para jugar y especular. No tengo COVID. Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas, me hisopo cada 72 horas hace ya más de ocho meses debido a mis compromisos laborales y me tomo mi trabajo en serio", disparó.

"Es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando. Sin duda la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos", agregó Benjamín Vicuña.

Días atrás, los protagonistas de esta serie compartieron algunas imágenes del inicio de las grabaciones y se mostraron entusiasmados por este nuevo desafío que trata la historia de un grupo de amigos que transforma radicalmente su vida cuando se enteran que uno de ellos atraviesa una enfermedad terminal.

AM