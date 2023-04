No es secreto para nadie que Bizarrap es reconocido a nivel mundial por los accesorios que luce, como si gorra negra y sus lentes de sol que en principio eran solo oscuros, pero ahora los va cambiando de acuerdo a la ocasión.

Son pocas las imágenes que hay de Bizarrap sin gorra y lentes, por lo que los fanáticos de sus composiciones no lo tienen muy identificado de esa forma. Ese detalle le viene bárbaro al artista que reveló cómo hace para salir a la calle sin ser reconocido cuando quiere estar tranquilo.

Bizarrap.

En diálogo con MTV, el dj expresó: "Yo en la vida normal, con mi gente estoy sin lentes y sin la gorra. Antes de 'Bizarrap' no me gustaba usar gorra, nunca usé gorra, no usaba gorra. Y ahora tengo que estar todo el tiempo con la gorra".

"En realidad, cuando quiero estar tranquilo y salir a caminar ando así con la cara normal y no pasa nada", confesó el joven productor argentino que causa furor a nivel mundial.

Bizarrap presentará su show en Buenos Aires

"Vendrán otros… pero éste, el primero, quería que fuera en casa. BUENOS AIRES: el 20 de abril explotamos el Hipódromo de Palermo", comenzó escribiendo Bizarrap en su Instagram. "BZRP Live Tour" es el nombre de la gira que promete ser única e inolvidable.

Como era de esperarse, los seguidores no se hicieron esperar y manifestaron la ansiedad que les genera poder estar presentes en el show que brindará en la capital porteña. Por localidades agotadas, se agregó una segunda fecha prevista para el 21 de abril, también agotada y una tercera presentación que se llevará a cabo el 22 de abril con un sold out sorprendente.