Brenda Asnicar compartió una foto con Charly García y sus seguidores la criticaron

Después de trabajar como actriz, Brenda Asnicar decidió dedicarse de lleno a su carrera como cantante. En este camino, la diosa se dio un importante gusto y tuvo a Charly García como invitado de lujo en su primer disco, grabado en mayo de 2019.

Es por este importante hito en su carrera que la novia de Duki decidió dedicarle un mensaje especial al músico y compartió un recuerdo de aquel momento histórico en sus redes. "Hace un año tomando whiskycito con mi colega presentando nuestro tema juntos en #VOSSOSDIOS mi primer disco", expresó la ex Patito Feo en su publicación en Instagram.

Lo cierto es que esta imagen no sólo cosechó halagos sino también algunas críticas de sus seguidores por llamar colega a Charly. "Te queda grande decirle colega a Charly", le escribió un seguidor a lo que Brenda respondió con picardía. "Así nos decimos con él y a mi mi amor hasta lo que me queda grande me luce. Respeta y trae luz, amor", contestó.

Luego, otra follower se sumó a la crítica. "¿Colega decís? Charly es un músico tremendo pocos pueden llamarlo colega", tiró una usuaria y Asnicar redobló la apuesta. "Le digo como se me canta porque además canta conmigo y yo con él, o sea que además de ser mi amigo, es mi colega wachin. Entiendo que no entiendas, puede pasar", tiró.

¡Tremenda!