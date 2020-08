Brenda Asnicar subió un video que se hizo viral tras los rumores de separación de Duki

Aunque tiene una relación que sus fans no saben si continúa o no ya que no son de mostrarse en las redes sociales juntos Brenda Asnicar y el Duki atravesaron rumores de crisis, separación pero hace muy poco él compartió una historia en Instagram mostrando los relojes Rolex dorados y plateados que usan los dos y allí despejó dudas de distanciamiento.

Ahora la actriz argentina compartió un video en la misma red social en donde se la ve con un short y una remera corta, tipo top haciendo un prqueño baile para promocionar su nuevo trabajo que se verá por Streaming y la novedad es que según diferentes rumores, su pareja el trapero participaría del mismo.

"Ya compraste las entradas para ver #vossosdios ritual virtual musical!?? Un show producido por mi y por mi equizapazo. Me atrevo a decir que van a sorprenderse. Porque hemos puesto mucha creatividad y nos esforzamos en que sea distinto y que valga la pena... ya llegará el momento de hacer más conciertos y poder vernos frente a frente. Pero esta oportunidad es única para brindarles audio visualmente algo que no vieron hasta ahora... los artistas somos quien tenemos q crear nuestros espacios y generar nuestros propios trabajos para que impriman nuestra identidad. Y con mucho esfuerzo les brindamos esta gran experiencia online", escribió ella.

Mirá el video de Brenda aquí...