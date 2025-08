Brenda Gandini rompió el silencio sobre los rumores de un vínculo entre Gonzalo Heredia y Juana Viale: "Hay que preguntarle"

Brenda Gandini no suele hablar de su vida privada, pero en las últimas horas se convirtió en noticia luego de opinar sobre un viejo rumor que sigue generando interés: el supuesto romance entre Gonzalo Heredia y Juana Viale. Si bien han pasado más de diez años desde Malparida, la novela que protagonizaron juntos, el tema volvió a tomar relevancia tras una reciente aparición televisiva.

Es que Gonzalo fue invitado a Almorzando con Juana, y durante el programa ambos se rieron de las versiones de romance que los rodearon en aquel entonces. “Tuvimos como esa complicidad. Cuando empezamos a trabajar, se dio de inmediato...”, dijo el actor, reconociendo la química que compartieron en pantalla. La escena generó repercusiones, y quien fue consultada al respecto fue Brenda Gandini, pareja de Heredia desde hace más de una década.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

La palabra de Brenda Gandini ante los rumores

La actriz fue abordada por el programa Los profesionales de siempre, donde respondió sin vueltas. Ante la pregunta sobre si alguna vez hablaron del tema con Gonzalo, fue clara: “No, nunca hablamos de eso”. Y agregó: “Juana es amiga, y siempre se ha rumoreado cosas cuando ha trabajado con ella, y ya estamos un poco agotados del rumor porque se lleven bien”.

En esta entrevista, además de romper el silencio en lo que respecta al tema, Brenda dejó en claro su confianza y su mirada sobre lo ocurrido. “Es como que no pueden ver que dos personas hermosas se lleven bien”, dijo, en alusión a las constantes especulaciones cuando existe buena relación entre dos colegas. Pero lo más llamativo fue cuando, con honestidad, dijo: “Y si pasó ha sido antes, no lo sé… hay que preguntarle a los protagonistas, yo no lo sé”.

Gonzalo Heredia y Juana Viale

Vale recordar que Brenda Gandini también fue parte del elenco de Malparida, y fue en ese proyecto donde comenzó su historia de amor con Heredia. Aunque las fechas parezcan cercanas y se superpongan en el recuerdo, la actriz dejó en claro que no le interesa revisar el pasado y que los rumores de aquellos años ya no tienen peso en su presente.

F.A