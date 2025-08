En +CARAS, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri, Víctor Hugo Bugge, el histórico fotógrafo presidencial, relató cómo fue el día que vio llorar al ex presidente Carlos Menem. Durante la reveladora conversación, Bugge, testigo privilegiado del poder político, compartió anécdotas inéditas, emociones personales y los secretos detrás de algunas de las imágenes más emblemáticas de la historia nacional.

47 años de historia política retratada desde adentro

Después de 47 años capturando la intimidad del poder en la Casa Rosada, este año Víctor Bugge se despidió de su rol como fotógrafo oficial de la Casa Rosada. Su trayectoria comenzó en plena dictadura militar y se extendió hasta la actualidad, bajo el gobierno de Javier Milei. Como profesional, y también ciudadano, asumió su labor con compromiso. Su mirada no fue la del fotógrafo oficialista, sino la del documentalista institucional que se propuso desestructurar a los mandatarios a través de su lente.

Carlos Menem y Raúl Alfonsín caminando en la Quinta de Olivos, por Víctor Bugge, el fotógrafo del poder.

Menem y los Rolling Stones por Víctor Bugge.

“La fotografía oficialista roza cosas que yo, al menos, nunca quise hacer. Sería como preparar al personaje, casi una actuación. La oficial, en cambio, es la que yo trate de hacer durante todos estos años: que es capturar al presidente desestructurado y que coincida con el momento sociopolítico”, explicó.

Con esta postura de trabajo, Bugge logró captar no solo actos públicos, sino también momentos íntimos, de emoción genuina y silenciosa, como el día en que Carlos Menem, devastado, rompió en llanto frente a él.

El dictador Jorge Rafael Videla en la ventana de Casa Rosada, por Víctor Bugge.

El histórico retiro del cuadro de Videla por Víctor Bugge.

Víctor Bugge y el día que vio llorar a Carlos Menem

Uno de los pasajes más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Maugeri le preguntó a Bugge si alguna vez había visto llorar a un presidente. “Sí, vi llorar a Menem”, respondió sin dudar.

El fotógrafo recordó con dolor el día en que se confirmó la muerte de Carlos Menem Jr., el hijo del entonces presidente. “Cuando se produce el anuncio de que había fallecido Carlitos, vuelvo por tierra a Olivos. El presidente había vuelto ya en el helicóptero y abro la puerta del salón más importante que hay dentro del chalet y me lo encuentro. Me agarra y me dice y me dijo: ‘Víctor, se nos fue Carlitos’”. Conmovido, agregó: “Yo vengo de un padre que perdió un hijo y sé lo que pasa ahí, ¿viste? Fue un momento Demoledor. Más no quiero agregar, pero demoledor. Así que terminamos en llanto los dos”.

Menem en la tumba de Carlitos Jr., por Víctor Bugge.

Víctor Bugge y Héctor Maugeri.

El artista también habló sobre su relación con la familia Menem. “Con Zulema tuve siempre un vínculo de altísimo respeto. Era una mujer muy educada. Zulemita y Carlitos también, siempre amorosos conmigo. Pero yo siempre traté de que nada me desviara de mi foco: la figura del presidente No me dejo atrapar por nada exterior, por decirlo de alguna manera, más allá que la familia no es exterior”, contó.

Su mirada sobre la serie Menem

Consultado sobre la serie "Menem", dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Juan Minujín y Leonardo Sbaraglia, Bugge aseguró haberla visto dos veces. “Es una realidad ficcionada de primer nivel. Actuó Menem, así era él. Su mirada está muy bien retratada. Con su mirada yo sabía su estado de ánimo. Su silencio también, Menem no era de hablar mucho. Si volvemos a la serie hay un logro que casi es real”.

Víctor Bugge, el fotógrafo del poder.

Con casi cinco décadas retratando a los líderes de la Argentina, Víctor Bugge no solo es el fotógrafo de los presidentes, sino también un testigo privilegiado de los momentos más trascendentes de la política nacional. Su sensibilidad para capturar momentos humanos dentro de la frialdad del poder, como la lágrima de un presidente o la emoción contenida detrás de un acto político, lo convierten en una figura imprescindible para entender la historia reciente desde la óptica única que otoga la fotografía.

MDP