Brian Lanzelotta y Angela Leiva dieron positivo para Coronavirus luego Natalia Cociuffo, su coach en el Cantando 2020 contrajera el virus.

Hola gente quería contarles q me acaban de entregar los resultados del hisopado q me realice esta mañana y el resultado es positivo de covid19 me siento mal me duele hasta la piel esto no es joda cuidence y cuiden a los mayores y familiares de riesgo🙏🙏 — Brian Lanzelotta (@BLanzelottaOK) October 17, 2020

Al mismo tiempo, Ángel de Brito confirmó que Angela también padece la enfermedad: "Positivos @AngelaLeivaOk y @BLanzelottaOK serán reemplazados en los dos próximos ritmos por @RTapari y @RocioQuirozz #Cantando2020"