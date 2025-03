Luisana Lopilato comenzó el año con grandes trabajos e importantes presentaciones. En los últimos días, visitó el festival de Málaga y estrenó su nueva película "Mensaje en una botella". La misma se centra en una sommelier que descubre un método para enviarse mensajes al pasado con el fin de modificar algunas malas decisiones que tomó, y recibió el amor de todos los fanáticos en el evento.

Acompañada por Benjamin Amadeo, Benjamin Vicuña y su director Gabriel Nesci, la actriz lució tres espectaculares vestidos que sus seguidores no dudaron en halagar.

Los tres increíbles looks de Luisana Lopilato en el Festival de Málaga

Verde agua, rojo y black and white: Los tres vestidos de Luisana Lopilato en el festival de Málaga

Este fin de semana, se llevó a cabo el festival de Málaga, donde Luisana Lopilato estrenó su nueva película "Mensaje en una botella". Durante los tres días, lució increíbles looks que mezclaron las tendencias, los brillos y la moda 3D. Para el primer día, utilizó un vestido largo, con una pequeña cola redonda, de color verde agua. El mismo tenía un exceso de tela en el pecho, que le resaltaba el pecho. Finalmente, contaba con un corte para que mostrara una de sus piernas, y recogió su cabello rubio en una colita de pelo.

El primer vestido de Luisana Lopilato en el Festival de Málaga

Con esta misma idea de incursionar en la moda 3D, o moda con volumen, se manejó durante los siguientes días. En el segundo día del evento, se la jugó por un vestido corto, con un escote corazón en la parte de adelante, y uno circular en la parte de la espalda.

El mismo era ajustado en el superior, mientras terminaba con una pollera campana. Como detalle, en sus hombros habían dos rosas hechas con la misma tela del vestido. La actriz recorrió la alfombra roja y saludó a todos los fanáticos que no pudo conocer en el primer día, y recibió el amor que le tienen a la película.

El segundo vestido de Luisana Lopilato en el Festival de Málaga

Finalmente, como último look, decidió probar con un estilo elegante y lleno de brillos. Para eso, lució un vestido black and white, de diseño de Nicole y Felicia Couture, las encargadas de hacerla lucir durante todo el festival y poner en tendencia la moda 3D. El mismo tenía un estilo Old Hollywood, con un escote asimétrico y un gran moño blanco en uno de los hombros. De esta manera, cerró el festival con una ovación tras la proyección y una ronda de preguntas por parte de los espectadores.

El tercer vestido de Luisana Lopilato en el Festival de Málaga

Luisana Lopilato tuvo un fin de semana lleno de emociones, gracias al estreno de su película y todo el amor que recibió de sus fanáticos. En sus redes sociales, mostró las mejores imágenes del evento, y sus seguidores no dudaron en halagar sus looks. La actriz entendió cuáles son las mejores tendencias para la moda elegante, y le dio un estilo único con los detalles lleno de volumen. Ella marcó la originalidad de la gala, y se llevó todos los aplausos.

A.E