En medio del escándalo mediático que protagoniza Mauro Icardi, luego de irrumpir en la propiedad de Wanda Nara junto a sus dos hijas en medio de su encuentro con las menores tras 60 días sin verlas, apareció un escandaloso audio de Lara Piro. La letrada, quien era la abogada del jugador, hasta ese momento, con este material deja en claro su opinión sobre la China Suárez y cómo ella afectaría en la situación judicial que atraviesa su excliente.

Ante esta escandalosa filtración, la letrada no dudó en utilizar las redes sociales para reconocer que es la autora de ese material, pero también apuntó contra la defensa de Wanda Nara, señalando las presuntas intenciones respecto a que se conozca este audio.

El descargo de Lara Piro por su audio viral sobre la China Suárez

"Tiene que ser inteligente, que la corra, la China (Suárez) se va a ir sola. Te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y put... Lo sabe todo el mundo", fueron las fuertes palabras con las que Lara Piro describió a la actual pareja de Mauro Icardi, en un audio que se dio a conocer en las últimas horas.

Este material se suma al gran escándalo que protagoniza Mauro Icardi, luego de la polémica que protagonizó en el Chateau Libertador el viernes por la noche, cuando irrumpió en el hogar de Wanda Nara junto a sus dos hijas y habría ejercido violencia hacia diversas personas, por lo que la fuerza policial se hizo presente y debió retirarse de la propiedad sin las dos menores. Fue por esta situación que el equipo de abogadas del jugador, Guadalupe Guerrero, Lara Piro y Elba Marcovecchio, renunciaron a su defensa judicial.

Pero su participación en el escándalo no terminó con esta renuncia, ya que la propia Lara Piro rompió en silencio al verse involucrada directamente por la filtración de su audio. Mediante sus redes sociales, la abogada dejó en claro en gran enojo que tiene, puntualmente contra la defensa de Wanda Nara, Nicolás Payarola, a quien señala como la persona que difundió el material.

“Podría salir a desconocer ese audio diciendo que es IA (inteligencia artificial) y que no soy yo, pero estaría faltando a la verdad. Soy YO, yo dije eso y ¡me recontra hago cargo! Pobre del infeliz que necesitó quebrar todo código profesional filtrando una charla privada para intentar, infructuosamente, debilitarme", introdujo Piro. Y agregó que esto no la afecta, ya que esta opinión que expresó la supo Mauro Icardi de su propia boca.

Y lanzó: “Cuéntele a la gente, Payarola, que esa grabación ya se la había pasado la Sra. Nara al Sr. Icardi y le contestó que yo misma se lo había dicho a él, que no iba a cambiar de abogadas por eso. Está claro que nuestra defensa los incomoda". Además, indicó que durante un tiempo fue "Team Wanda" al defender el concepto de familia, como así también al estar interpelada por las versiones negativas respecto a Suárez, sin embargo, su opinión cambió. "Al haber tenido que ser obligatoriamente parte de la intimidad más recóndita de este caso, descubrí que quien yo creía que eran ‘buenos/as’ o ‘malas/os’, ‘tóxicos’ o ‘bataclanas’, no eran lo que yo creía. ¡La verdad me hace LIBRE y me enaltece!“, aseguró.

Para finalizar, indicó que no siente vergüenza por sus palabras y esta filtración habla más de la persona que difundió el material que de ella, en una clara directa para Nicolás Payarola. En sus palabras, se refirió a Mauro Icardi como su cliente, aspecto que podría cambiar, nuevamente, el panorama.