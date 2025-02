Luisana Lopilato y Michael Bublé emprendieron un viaje a Whistler en las montañas costeras del sur de Canadá. Allí disfrutaron de las atracciones, la nieve y protagonizaron un insólito encuentro con el príncipe Harry y Meghan Markle. La actriz de Rebelde Way y el cantante de "I just haven't met you yet" compartieron las mejores imágenes de su escapada e inundaron la red del frío de las montañas canadienses y de su amor.

Este domingo 16 de febrero finalizarán los Invitus Games de Vancouver y Whistler 2025, un evento deportivo creado por el duque de Sussex para celebrar y apoyar la recuperación de militares veteranos y heridos. La “fiesta del deporte” que comenzó el 8 de este mes, fue el evento perfecto para el encuentro de la pareja de artistas y los duques.

Michael Bublé, Luisana Lopilato, el príncipe Harry y Meghan Markle juntos en Canadá.

Amor y frío, las mejores fotos de la escapada de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Michael Bublé, Luisana Lopilato, Meghan Markle y el príncipe Harry almorzaron juntos en un restaurante de comida india llamado Vij’s ubicado en las inmediaciones de las montañas. Allí, atendió a las dos parejas su dueño el chef Vikram Vij, quien dio a conocer en su cuenta de Instagram la insólita reunión. Sumado a ello, tanto Meghan Markle como Luisana Lopilato postearon que se encontraban en el mismo lugar y la segunda publicó un carrusel de imágenes con el artista bajo la leyenda “Winter Vibes” (“Vibras invernales”).

Su esposo, Michael Bublé, por otro lado, escribió una tierna dedicatoria en donde dejó ver cuatro mejores momentos junto a Luisana. “Pasé el día con mi hermosa esposa en uno de los lugares más hermosos del mundo, Whistler BC. Nos encanta este lugar y pensar que está a solo 90 minutos de casa, es increíble”, aseguró el canadiense.

La esposa del segundo hijo de Carlos III y Lady Di, dejó salir su lado más divertido y se mostró haciendo esquí en uno de los circuitos montañosos de Whistler. Allí, entre la nieve y con múltiples capas de abrigo, la duquesa protagonizó un gracioso video en donde se la ve montada sobre un culipatín lista para recorrer a toda velocidad los paisajes invernales de Canadá.

La escapada de Michael Bublé y Luisana Lopilato sorprendió debido al insólito encuentro con Meghan y Harry, y dejó las mejores postales de la escapada express. Los padres de Noah, Elías, Vida y Cielo se tomaron un día para sí mismos y llenaron las redes sociales de frío y amor.

