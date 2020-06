¿Cabré o Hoppe? La curiosa predicción de una astróloga sobre el futuro de Laurita Fernández

Laurita Fernández se separó de Nico Cabré hace algunas semanas y, por el momento, la reconciliación no está entre las opciones. Mientras atraviesa la cuarentena en la soledad de su departamento, la bailarina mantiene una amplia interacción con sus seguidores.

Pero el miércoles por la noche, la diosa se animó e hizo un divertido transmisión en vivo con una astróloga amiga que, entre otras cosas, le auguró un excelente futuro en el amor.

"Vas estar en pareja con alguien que ya conocés", le dijo la tarotista y Laurita mostró sospresa. "¿Es un ex?" pregunto con risa nerviosa.

"Es alguien que ya está en tu vida pero no tiene por qué ser un ex. Puede ser otra persona", le aclaró.

Una vez enterada de esta premonición, la diosa quiso saber más. "¿Y será definitivo o voy a seguir voyando?" preguntó entre risas. "Sí, será el definitivo", le respondió.

En ese momento, los seguidores de la bailarina comenzaron a especular con quién sería su futura pareja y todos coincidieron que era Fede Hoppe el candidato. "No, él no. Está en pareja, le mandamos un beso", negó rotundamente la diosa pero, cuando los followers insistieron con Nico Cabré, ella no respondió nada.