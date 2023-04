Cachete Sierra confirmó su separación de Fiorella Giménez y reveló los motivos: "No hubo engaños"

Cachete Sierra rompió el silencio luego de que sonaran con fuerza los rumores de separación con Fiorella Giménez con quien estaba en pareja desde el último "Bailando" que se llevó a cabo en el 2021.

Desde Revista Caras Digital, nos comunicamos con Cachete Sierra para consultarle sobre la veracidad de este hecho. "Sí es cierto, decidimos separarnos hace unos 15 días aproximadamente", reveló el actor que también aclaró que no lo anunció antes porque no era el momento indicado de hacerlo.

Fío y Cachete.

Al ser consultado sobre los motivos que los llevaron a tomar la decisión de ponerle punto final a la relación, el artista expresó: "La verdad es que no pasó nada en particular. No hubo engaños o algo por el estilo".

"Siemplemente no la estábamos pasando bien hace tiempo y decidimos frenar para no lastimarnos porque nos amamos y queremos lo mejor para el otro", agregó Cachete Sierra dejando en evidencia que no hay ningún tipo de resentimiento entre ellos.

Fío y Cachete.

Cómo fue la historia de amor de Cachete Sierra y Fío Giménez

Cachete Sierra y Fiorella Giménez se conocieron en el 2021 cuando participaron juntos como pareja de baile en el "Bailando". Fue Marcelo Tinelli quien descubrió la química que había entre ellos y en cada gala les preguntaba cómo iba el romance.

Finalmente, la incipiente pareja confirmó el noviazgo en junio del mismo año, Cachete viajó a Luján a conocer a la familia de Fío y poco a poco fueron consolidando el vínculo. Ese mismo verano hicieron temporada juntos en Carlos Paz donde convivieron por primera vez.

Cachete Sierra y Fiorella Giménez.

Al volver decidieron probar la convivencia en Buenos Aires y lamentablemente no funcionó. Regresaron cada uno a su casa pero al parecer no pudieron remontar la situación y según la información de Estefi Berardi, eligieron separarse en buenos términos.