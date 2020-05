Calu Rivero confesó que quiere ser madre y dio detalles de la crianza que elegiría

Calu Rivero es una de las celebridades más libres que se conocer en nuestro país. Le gusta viajar por el mundo, vivir en diversas ciudades y hasta se ha animado a cambiar su nombre por el de Dignity, que hoy en día es su marca registrada.

Durante una conversación con sus seguidores en un vivo de Instagram, la actriz, habló por primera vez de su deseo sobre ser madre. "¿Te gustaría ser mamá?", le preguntó uno de sus fans.

"Me parece que es el mejor proyecto personal que alguien puede tener", expresó Calu y aseguró que "le encantan los chicos".

Con respecto a cómo imaginaría la crianza de sus hijos, Dignity explicó: "Me gusta la creatividad. Me imagino que sería una madre como fueron conmigo, que me llenaron de creatividad con Marou (la hermana) desde chica".