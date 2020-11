Calu Rivero contó cuál fue la reacción de Juan Darthés cuando le pidió que no la acosara en las escenas de Dulce Amor

A Calu Rivero le llevó un proceso de cinco años poder hablar sobre el acoso que había sufrido por parte de Juan Darthés mientras filmaban Dulce Amor. En aquel momento, desde la producción del programa la hicieron callar y ocultaron el verdadero motivo por el que la joven había decidido exiliarse en los Estados Unidos para dejar la actuación.

Ahora, quien se hace llamar "Dignity" en honor a esa fuerza propia que la hizo seguir adelante, compartió desde las redes sociales una entrevista que dio hace un año donde habló abiertamente sobre lo ocurrido con su colega. Es un video que fue publicado en el canal de YouTube, "Style like U".

Pero primero, Calu dio un adelanto en su cuenta de Instagram:"Un adelanto del episodio What’s Underneath de mañana, con la historia de Dignity @lacalurivero. // Se trata de su historia de #metoo y su profunda lucha con una experiencia que la llevó a defenderse a pesar de que causaría una disrupción masiva”, rezaba el mensaje de la actriz.



Y continuó: “Tuvo un viaje largo y duro y ha venido aquí para recordarnos a todos lo importante que es escuchar para reducir la velocidad, escuchar nuestros instintos, decir nuestra verdad y mantener nuestra dignidad por encima de todo. ¡Estén atentos para el lanzamiento de mañana en Instagram y YouTube!”.

Además hoy agregó: "Mis oscuridades, miedos, mi luz, mi vulnerabilidad. Mis oscuridades, miedos, mi luz, mi vulnerabilidad, de todo eso hablamos en esta entrevista que @stylelikeu me hizo hace un año atrás. Aceptar lo que soy, sin juzgarme", compartiendo un fragmento de dicha entrevista en donde relataba los momentos de incomodidad ante el actor.

La entrevista de Calu Rivero en la que habló de su proceso de sanación tras ser acosada por Juan Darthés

"Mi dignidad es lo que me sacó de toda esta situación horrible. Me siento calma. Siento que algo va a pasar pero no se exactamente lo que va a pasar.", comenzó Rivero con su relato.

"Tuve una mala experiencia con un actor. Abusaba de su poder y modificaba las escenas para besarme y tocarme de más. Me acuerdo perfectamente de la primera vez que pasó porque me quedé shockeada. Fue cuando la cámara se encendió. Todos estaban ahí pero nadie hizo nada.", explicó sobre el acoso que sufrió por parte de Juan Darthés.



"Cuando esto empezó a ser algo muy incómodo para mi, hablé con el. Le mandé un mensaje de Twitter diciéndole que no quería ese tipo de besos.", dijo.



"Mi mamá me había visto muy vulnerable y me ayudó a buscar un psicólogo. Fue entonces que él me planteó que podía abandonar la novela, algo que para mi era impensado porque era la actriz principal. Eso para mi fue como una puerta que se abrió.", detalló la nacida en Recreo y agregó: "Después de eso hablé con los productores y me dijeron que estaba bien, pero que no podía decir nada sobre lo que había pasado. Terminaron creando una imagen horrible sobre mi."

Asimismo, la actriz se refirió al momento en el que se animó a contar toda su verdad. "Un año más tarde volví de Nueva York a Buenos Aires, para trabajar y tenía que grabar mi primera escena de amor. Fue ahí cuando me volví totalmente consciente de mi cuerpo, como que temblaba. Pero me dije a mí misma, 'Confiá en vos'. Entonces cuando tenía que hacer la prensa de esta película en la que estaba trabajando, fue justo el momento en el que pasaba lo de Harvey Weinstein en USA. Me preguntaron qué pensaba sobre esto y sin pensar dije: 'Nadie me tiene que explicar qué está pasando con Weinstein porque yo pasé por lo mismo'. Si bien nunca me había referido directamente a este actor, su nombre o el de la novela, todos se dieron cuenta. Y me creyeron."



"Algunos pensaron que quería prensa porque lo estaba contando después de cinco años. Un día estaba llorando enojada conmigo misma porque no lo había contado antes. ¿Por qué me tomó tanto tiempo? Fueron cinco años que me tomé para sanar... o empezar a sanar.", enfatizó Calu Rivero.



"Después otra actriz salió a decir lo mismo pero no le creyeron. Un año más tarde recibí un mail de otra actriz en el que me contaba que la había violado a los 16 años. Lo primero que sentí es que la quería proteger.", sostuvo sobre el escrito que le había mandado Thelma Fardín, quien fue abusada por Darthés mientras estaban de gira con la tira "Patito Feo" en Nicaragua y se animó a hacerlo público mediante un video en diciembre de 2018.



"Después caí en la cuenta de que yo había trabajado con este tipo de persona. Somos muy frágiles y no nos damos cuenta de la importancia de creer en nuestros instintos. Y lo que pasó es que cuando ella lo contó, todos empezaron a pedirme disculpas a mi. Fue demasiado para mí."

"Recibí una llamada de mi hermana contándome que la justicia de Nicaragua había ordenado su arresto. Dijeron que fue una violación. Él es un monstruo. Me acuerdo que a mis 24 años pensaba que era un hombre desagradable, pero ahora que veo la 'foto entera', que veo que tan lejos llegó él y lo lejos que llegamos las mujeres como comunidad, pienso: 'Si nosotras estamos diciendo esto, es porque es verdad'. Fue entonces que me di cuenta de lo poderosas que somos la mujeres."

"Finalmente sentí que fue el final de la historia. Es por eso que hace unos meses empecé a decir que tengo un nuevo nombre, porque siento que 'Calu' tiene una historia muy pesada. Y ya no soy esa chica. La palabra 'Dignity' es lo que realmente me sacó de esta situación."