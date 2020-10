Sale a la luz una foto de Juan Darthés con su esposa en su exilio en Brasil

Luego de meses sin tener noticias sobre el paradero de Juan Darthes, quien en diciembre de 2018 decidió abandonar el país y radicarse en San Pablo, Brasil junto a su esposa, María, tras la denuncia por abuso sexual que le realizó Thelma Fardín, hoy apareció una foto del actor con su mujer.

La imagen aparece justo después de que esta semana, la abogada de Thelma Fardin en Nicaragua, Eilyn Cruz, confirmó que el Ministerio Público Fiscal de ese país, realizó un pedido de “certificación del expediente judicial, donde consta la orden de captura” del actor para iniciar ser juzgado donde se cometió el abuso, informó el sitio Primiciasya.com quien dialogó con Thelma...

"La causa penal está totalmente activa. Nicaragua está con la certificación de causa, que es el paso previo a pedir la extradición. Sé que Brasil no extradita nacionales, pero seguimos intentando todo lo que está a nuestro alcance. Darthés elige Brasil para profugarse justamente por eso, si pone un pie en cualquier otro país, inmediatamente va preso porque está vigente el pedido de captura y la circular roja de Interpol. Aunque han dicho que no, porque debido al tipo de delito contra la integridad sexual de una menor, interpol no lo pone en su pagina de consulta publica, hemos corroborado que sí esta vigente a través de mis abogados", contó al portal.

Mirá cómo está Darthés hoy...