A un año de haber denunciado a Juan Darthés por violación, habló Thelma Fardín

Hoy, hace exactamente un año, mediante un escalofriante video y rodeada por colegas, la actriz Thelma Fardín (27) denunciaba a Juan Darthés (55) por violación y abuso durante una gira del recordado programa "Patito Feo" por Nicaragua.

La denuncia tomó estado público y llegó a cada persona de la Argentina y al actor no le quedó otra que exiliarse en Brasil, dónde hasta el día de hoy se encuentra aunque la justicia de el país centroamericano haya pedido su captura de forma inmediata a Interpol.

A 365 días de aquel momento que marcó un antes y un después en su vida, Thelma dialogó con la web de Radio Mitre y expresó qué siente: "Me parece importante reconocer que avanzamos pero frente a todo avance del otro lado siempre hay un intento de retroceder. La verdad es que siento que hay un avance. Hoy nos sentimos más protegidas. Nos hablamos. Hay una cosa que si refleja el cambio social que estamos haciendo. Y cuando nos plantamos tan fuerte ante ese status quo que estaba establecido hay una reacción o un recrudecimiento de la violencia”, dijo. y agregó

“Estoy haciendo el proceso de aceptar y ubicar todo este cambio que se dio no sólo en la sociedad sino en mi vida con el rol que he quedado de alguna manera, de referente de un movimiento que me excede, que es tantísimo más grande que yo. Estoy tratando de estar a la altura con este rol que me ha dado la sociedad y trabajando porque este rol y esta posibilidad que me da la relevancia que tomó el caso para mí también es una responsabilidad al cambio que hagamos en materia de políticas públicas. Se tiene que dar un cambio estructural que nos permita vivir mejor”.

Desde el momento de la denuncia, Darthés primero desmintió haber abusado de ella e insinuó que fue Thelma quien lo buscó en el hotel dónde se alojaban y él la rechazó. Su dichos fueron en una entrevista con Mauro Viale. Luego se exilió en Brasil, la justicia de Nicaragua pidió su captura y él aún sigue sin presentarse ante las autoridades brasileñas para entregarse de forma voluntaria.