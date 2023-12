Cami Mayan se convirtió en una de las influencers más importantes de Argentina. Recientemente, la joven visitó el programa de Rama Palomeque y reveló la última conversación que tuvo con Alexis Mac Allister.

En su momento, Cami en diálogo con Para TI, rompió el silencio sobre su escandalosa separación del futbolista de la Selección Argentina: "No podría decir que estoy cien por ciento bien, pero tampoco podría decir que estoy mal porque siento que sería injusta con todo lo bueno que me está pasando. Sé que hay una parte de mí que le va a costar mucho tiempo sanar. Trato de vivirlo como un proceso".

La influencer estuvo en "Largar o Tragar", un ciclo donde tenés que responder una pregunta o comer algo "asqueroso". Al principio, Cami confirmó ser "la amiga personal" de todo el mundo: "Me parece una locura, pero me encanta".

El conductor se animó a preguntar: "Cami, ¿podrías mostrar el último mensaje con tu ex?". "No sé que hay, pero me puedo fijar. Es un mensaje que tiene que ver con Kim (su perra). "Soy una persona muy tranquila. No tengo nada para quemarme, no tengo nada que ocultar. De la nada recibo un mensaje de que iba a viajar tal día y después fue esto, el horario de llegada", explicó Cami Mayan sobre Alexis Mac Allister.

