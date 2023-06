Cami Mayan ganó protagonismo durante las últimos meses por su polémica separación con Alexis Mac Allister.

La influencer ahora está creciendo en su profesión y las marcas la convocan para sus acciones. En medio de este excelente presente, Cami Mayan se animó a contar cómo atreviesa el duelo tras su ruptura con el deportista que ahora está en pareja con Ailén Cova, quien era su mejor amiga.

Alexis Mac Allister decidió terminar con Camila en diciembre, después del triunfo de la Selección en el Mundial de Qatar, y en medio de rumores de amorío con Ailén.

A pesar del hermetismo, el futbolista se animó a confirmar su nuevo noviazgo hace algunas semanas cuando compartió una foto con la joven en el casamiento de Lautaro Martínez.

Cami Mayan contó que siente tras su ruptura con Alexis Mac Allister

En medio del dolor por la ruptura, la morocha asumió que el proceso es doloroso que se mantiene fuerte y siempre para adelante.

"No podría decir que estoy cien por ciento bien, pero tampoco podría decir que estoy mal porque siento que sería injusta con todo lo bueno que me está pasando. Sé que hay una parte de mí que le va a costar mucho tiempo sanar. Trato de vivirlo como un proceso", confesó Cami Mayan en Para Ti.

Luego, Cami Mayan confesó que sigue apostando al amor a pesar del dolor de su última separación. "No dejo de creer en el amor aunque ahora me cambió un poco la perspectiva. Creo que el amor es lo más lindo que hay y me siento contenta de haber conocido lo que era enamorarse y sentir cosas por una persona aunque al final me pregunté por qué sucedió", disparó.

AL.M