Cami Mayan contó los detalles tras la demanda a Alexis Mac Allister: "Intenté todo"

Cami Mayan decidió demandar a Alexis Mac Allister por compensaciones económicas a raíz de su separación y sus años de convivencia. Si bien el juicio empezó hace un año y medio, fue hace algunas semanas que se hizo público luego de que Silvina Riela, madre del futbolista, diera una entrevista.

Cami Mayan, no había salido a hablar mucho luego de que se hiciese público el caso, ya que en varias ocasiones ella dijo que no quería que esto sucediese. La semana pasada su abogado, Ignacio Trimarco, asistió a ‘Intrusos’, para aclarar la situación: “Lo que se pide es, por supuesto, que confidencial, como toda causa de familia, una compensación económica. Las demandas tienen un monto, pero a ese número lo va a determinar un juez, de acuerdo a las pruebas”.

Lo que dijo Cami Mayan sobre la demanda a Alexis Mac Allister

Cami Mayan se detuvo a hablar con una movilera de LAM, y le contó algunos detalles a los panelistas del programa: “Lo que me pasó es que, si hicimos algo juntos o construimos algo juntos, no le veo sentido a que una persona se quede aislada con todo lo que sucede después de eso”.

Mayan asegura que ella no quería que esto se haga público: “Intente de mi parte, todo lo que pude”. "No necesito que nadie me recuerde lo bueno que es porque lo sé y creo que lo sé mejor que la mayoría de las personas porque estuve ahí", aclaró la conductora de LUZU TV. La influencer se refirió a los dichos de la madre de Alexis en cuanto a que hacía todo por dinero: “Todos me conocen a mí, para mí era mi familia, yo creo que saben cómo soy yo y si ahora quieren pensar otra cosa, obviamente que me da lástima y no me gusta, pero no puedo hacer nada para cambiarlo”.

"Nunca tuve la intención de que esto se haga público, sé que es incómodo para todos, para mí lo es. Tampoco me gusta tener que hablar mal de otras personas, me parece que no está bueno y no quiero faltar el respeto a nadie.", dijo Cami Mayan, quien ya había expresado que no quería que el tema se hiciese público.

Además aclaró que no está haciendo esto por como termino su relación: “Eso no tiene nada que ver con el reclamo judicial. Yo nunca le reclamaría nada por cómo se comportó. Cada uno se mueve por la vida con las herramientas que tiene, yo no me voy a poner a darle indicaciones a nadie”. Cami Mayan salió a hablar y esclareció diversos temas, como los dichos de la madre de Alexis Mac Allister, sus motivos para presentar la demanda y el hecho de que se haga público, entre otras cosas.

