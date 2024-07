Silvina Riela, madre de Alexis Mac Allister habló sobre cómo lleva su familia la fama, pero ante una pregunta del periodista, terminó hablando sobre la ex pareja de su hijo, Cami Mayan.

Silvina Riela y Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister y Cami Mayan terminaron su relación en diciembre de 2022, luego de que el jugador saliera campeón del mundo junto a la selección argentina. Ante la separación, la influencer se trajo algunas de sus pertenencias de la casa que compartían en Brighton con Mac Allister y se instaló en Buenos Aires.

Esto es lo que dijo la mamá de Alexis Mac Allister sobre Cami Mayan

Durante la entrevista para ‘Socios del espectáculo’ le preguntaron a Silvina Riela, madre de Mac Allister, sobre la polémica mediática que se armó luego de la separación de su hijo y la influencer.

Silvina Riela y Cami Mayan

“No éramos ajenos a que esto podía suceder, cuando uno se expone, cuando uno llega a la cima, como ha llegado Alexis”, comentó Silvina. “Lo llevamos muy bien, muy natural, el silencio nos ayuda porque sabemos que hay cosas que hay que dejarlas rodar y con el tiempo se van acomodando", siguió.

El periodista le pregunta a Silvina: “¿Crees que a veces también es fácil apuntar a una persona cuando tiene éxito?, no sé si lo digo por Cami Mayan, pero ¿quizás si hubiese estado más en silencio, ella hubiese sido mejor en algunas cosas?”.

A lo que la madre del futbolista le contestó: “No sé, cuando surge así todo de la otra parte, nosotros no podemos hacer nada porque habla un poco de la otra persona. Hay una frase que dice que realmente conocés a las personas cuando se van”. Además agregó: “No hemos arremetido en nada, entendemos a la otra parte, porque entendemos el dolor y el resentimiento. Nos duele que por ahí todo se ligue al dinero”.

Silvina Riela, Cami Mayan y Alexis Mac Allister

Silvina Riela aseguró que la apoyo luego de la ruptura como se lo había pedido su hijo, ella dice haber intentado que Cami se sienta contenida en todo momento, pero que cuando la ruptura empezó a tomar más exposición perdió el contacto con la influencer: “Yo lo que más cuido es la cabeza de las personas, y para mí las personas no son descartables”.

Silvina no se quedó ahí, ya que terminando la entrevista dijo algo que sorprendió a muchos: “A mí me afecta que las personas no estén bien por cosas que hasta a veces son inventadas, cambian fechas, situaciones, pero bueno, no podés salir a pelearte con todos” concluyó la representante legal del futbolista.

Silvina Riela y Cami Mayan

La madre de Alexis Mac Allister, Silvina Riela, se mostró bastante tranquila mientras hablaba sobre la ex pareja de su hijo, pero segura de lo que estaba diciendo. Tal parece que algunas actitudes de Cami Mayan la hicieron alejarse luego de la separación.

L.V