Alexis Mac Allister arribó a la República Argentina tras lo que fue una nueva convocatoria para con el combinado nacional de fútbol que comanda Lionel Scaloni. La actual pareja de Ailén Cova sorprendió a todos y durante la jornada de este martes habló con "A la tarde" de América TV y dejó algunos títulos que hicieron que se ponga en agenda nuevamente su escandalosa desvinculación amorosa de la integrante de uno de los programas de Luzu TV, Cami Mayan, que también charló con este medio y respondió algunas consultas sobre el tema.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister.

Cami Mayan rompió el silencio y le contestó a Alexis Mac Allister: qué dijo

Un episodio más de esta ruptura amorosa ocurrió y todo volvió a resurgir tras la decisión de Alexis Mac Allister de tomar la palabra y hablar con América TV al respecto de cómo se encuentra la relación con su expareja. En este marco, el futbolista profesional mencionó que no tienen contacto, cada uno tomó su camino, siguió su vida y que la cuestión de las pertenencias que reclama Cami Mayan está en manos de la Justicia. Es por eso que automática el testimonio de la streamer pasó a ser el más relevante.

En primera instancia, eludió a Oliver Quiroz y recientemente a la salida del programa que realiza en Luzu TV tomó contacto con los medios y habló al respecto de todo en "A la tarde". "No hay nada nuevo con Alexis Mac Allister", comenzó diciendo frente a la pregunta de Luis Ventura de cómo es su vínculo con el campeón del mundo en Qatar 2022. Y agregó: "No voy a dar detalles privados de lo que es el proceso legal. Va siguiendo su curso. No te puedo responder mucho, se lo tendrías que responder a los abogados".

Además, Cami Mayan también mencionó que escuchó lo que dijo Alexis Mac Allister y comentó: "No dijo mucho. Lo que ya sabemos. No escuché que haya dicho que ventilé todo. Me guardé muchas cosas, algunas las conté". En cuanto a lo que se sabe de la ruptura de la relación contó: "Hay cosas que pasaron y a uno le puede parecer bien o mal. Tengo un video donde muestro las cosas que tenía en cajas, las tuve que ir a buscar yo. No me gusta mediatizar esto porque es personal. Lo de la causa no lo conté yo, se conoció".

"No me enteré en Noche Buena. No voy a ponerme en el detalle de lo íntimo de una pareja porque me parece que es puertas para adentro", afirmó ante la consulta de cómo ocurrió la separación con el jugador. También fue interrogada acerca de cómo es la relación con la madre del futbolista y expresó: "Ví que estuvieron todas las madres en lo de Susana Giménez. No hay relación con la madre de Alexis. Ya pasó mucho tiempo".

Cami Mayan y Alexis Mac Allister.

Por último, Cami Mayan declaró respecto a las cosas que Alexis Mac Allister no le devolvió y que no necesariamente tienen un valor sentimental: "Dejé las cosas y me fui. Hay cosas que no son de valor económico, sino que sentimental: regalos de mi familia, libros. Uno construye su hogar y de repente se ve cómo se lo arrebataron".

BL