Cami Mayan sorprendió con una insólita anécdota que involucra a Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister: "Compartimos el novio"

Camila Mayan, co-conductora de Patria y Familia (Luzu TV) y ex pareja de Alexis Mac Allister, sorprendió a todos durante el programa al contar una anécdota que involucra a Ailén Cova, actual novia de Mac Allister.

En diciembre de 2022, la relación de cinco años entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister llegó a su fin. Solo unos días después, el futbolista oficializó su romance con Ailén Cova, quien además era su mejor amiga desde la infancia.

Camila Mayan, Alexis Mac Allister y Ailén Cova.

Este viernes, mientras se transmitía Patria y Familia, conducido por Fede Popgold, Mayan compartió nuevos detalles que revelan la tensión que existía en el triángulo amoroso conformado por ella, Mac Allister y Cova. Con total honestidad, la influencer revivió situaciones del pasado que no pasaron desapercibidas y que despertaron la risa de todo el estudio de Luzu TV.

"Compartimos el novio"

Sin tapujos, Camila recordó un momento que vivió mientras aún estaba en pareja con el mediocampista de la selección argentina: “Yo estaba con mi pareja de ese momento y había una persona, que era muy amiga de él, que estaba medio cortada conmigo. Viste cuando te das cuenta que algo no está bien, y yo decía: ‘ay, qué raro’”.

La influencer explicó que, en varias oportunidades, intentó acercarse a Ailén Cova, quien estaba con su hermana, pero ella evitaba su compañía. “Yo estaba con todo mi grupo de amigos. ¿Qué hacía? Me acercaba, la agarraba del brazo y la traía hacia mi grupo. Le decía ‘boluda veni, ¿cómo se van a quedar solas? Vengan a bailar con nosotros’. Lo habré hecho dos o tres veces porque ella se iba”, relató.

Durante la fiesta, en un momento de la noche, la hermana de la actual novia del futbolista la saludó, pero Ailén no lo hizo. Y esto aumentó las sospechas de Camila, quien quería saber qué pasaba. “Esperaba que surja algún momento para decirle: ‘Che, ¿tenes algún problema conmigo?’. Ellas se iban y no le podía decir eso. Pero fui hasta la puerta a saludarla, porque educada siempre, y le dije: ‘Me gustaría que compartamos más cosas’”, contó Mayan.

La revelación más desopilante llegó cuando, con ironía, Camila concluyó: “El novio compartimos”, despertando las carcajadas de todo el estudio.

“Ese fue el momento en que más quedé como una boluda”, admitió, y su compañero de programa, Lucas Spadafora, acotó: “Ella estaba compartiendo con vos y vos no con ella”. A lo que Camila Mayan respondió con sinceridad: “Yo no sabía, no estaba enterada”.

