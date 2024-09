Cami Mayan es una referente de la moda en la actualidad, a través de su cuenta de Instagram la influencer muestra todos sus looks que utiliza para los grandes eventos a los que asiste. Además, la expareja de Alexis Mac Allister es parte de Luzu TV en el programa "Patria y Familia".

Cami Mayan

La influencer le da mucha importancia a su estilismo y outfits; en su cuenta de Tik Tok tiene muchos seguidores que la siguen por sus 'get ready with me' donde muestra sus looks y los combina en el video. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, deja en sus historias destacadas todos sus outfits del año 2024 y, en otra destaca, todos los que usa para ir al programa de Luzu TV.

Los 4 looks total black de Cami Mayan

Cami Mayan, varias veces, elige los looks total black para distintas ocasiones. Desde un look casual para trabajar, hasta un outfit elegante para una gran fiesta. La influencer es muy versátil dentro de la elección de lucir prendas de color negro.

Hay cuatro looks de Cami que resaltan dentro de su feed de Instagram. El primero es un conjunto de dos piezas que utilizó para una gala que se realizó de noche. La influencer lució un top corto manga larga y una falda al cuerpo haciendo juego; ambas prendas tienen un diseño brilloso con un patrón de líneas en todo el conjunto. Este outfit es muy elegante y ella lo combinó con un peinado de cola alta donde utilizó extensiones para que sea larga. Además, eligió accesorios plateados y unas gafas de sol que modernizaban el look.

Cami Mayan

Otro de los outfits total black que lució Cami Mayan lo utilizó a la noche pero, esta vez, es algo más casual y tranquilo. La influencer eligió un top strapless con un escote pronunciado que lo combinó con un jean cargo tiro bajo en un tono negro desgastado. Cami le agregó un cinturón negro y plateado que resaltaba el outfit.

El total black casual de Cami Mayan

La influencer participa de muchos eventos nocturnos donde los dress code son elegante y, es por esto, que los looks que más llaman la atención de Cami son de esa índole. El próximo outfit es un vestido de gala largo de color negro, ajustado al cuerpo y con un escote cerrado. Lo llamativo de la prenda es la espalda al descubierto que le da un toque sensual, además, lo acompañó con unos guantes negros y accesorios plateados que le dan el toque.

Un look muy elegante de Cami Mayan

Cami Mayan

Y, por último, tenemos un total black con transparencias que se encuentra en tendencia. Cami Mayan eligió un vestido corto negro al cuerpo, con cortes irregulares y de una tela tipo micro tul que le da el toque sensual. La prenda tenía la espalda al descubierto también y lo combinó con unas bucaneras negras de cuero. Los accesorios, como en todas las ocasiones, fueron de color plateado.

Cami Mayan

Sin dudas, Cami Mayan es una referente en la moda y, también, una apasionada en el tema ya que le da mucha importancia a sus outfits y se toma el tiempo de armarlos. A través de sus redes sociales, le comparte a sus seguidores estos looks total black y muchos más de otros estilos dentro de sus gustos.

C.S.