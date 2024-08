Camila Mayan volvió a cuestionar al entorno de su expareja, Alexis Mac Allister, y lanzó fuertes insinuaciones sobre Ailén Cova, la actual novia del futbolista.

En una entrevista con "Socios del espectáculo", la influencer expresó su frustración por los constantes cuestionamientos sobre su profesión como streamer y abordó un curioso incidente relacionado con una campera.

Camila no dudó en referirse a la misteriosa desaparición de una campera suya, la cual aparentemente es idéntica a una que actualmente usa Ailén Cova. "Esa campera que tengo en la foto, la sigo teniendo", aseguró, desmintiendo cualquier idea de que la prenda haya desaparecido por completo.

Sin embargo, cuando el cronista Rodrigo Bar le sugirió que Cova podría estar copiando su estilo, Camila respondió con picardía: "No sé… Yo cuando me compré esta campera, me compré dos. Será que dejé la otra allá, porque me la compré allá. Está la posibilidad, pero no creo. Yo creo que la llegué a vender".

Camila Mayan apuntó contra el entorno de Alexis Mac Allister

"Me molesta mucho que digan que yo no hago nada de mi vida. Me molesta mucho que digan que no trabajo, que no sé qué busco porque la verdad es que no es así", protestó. La influencer subrayó que su trabajo como streamer es legítimo y que dedica mucho esfuerzo a su carrera.

En diciembre de 2022, Alexis Mac Allister terminó su relación con Camila para comenzar un noviazgo con Ailén Cova, quien fue su mejor amiga durante la adolescencia. Esta ruptura, y la nueva relación de Alexis, han sido motivo de múltiples especulaciones y tensiones entre los involucrados. Sobre los constantes cruces con la familia de Alexis, Camila mencionó: "Cuando aclarás, se hace todo más grande. Y después le respondes a tal y te vuelven a responder esto y lo otro y ese ida y vuelta me da un poco de fiaca. Digas lo que digas, cada uno después piensa lo que quiere pensar y es muy difícil salir a decir algo y complacer a todos".

