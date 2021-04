Camila Cavallo habló de su relación con Mariano Martínez tras los rumores de reconciliación

Luego de que hace unas semanas atrás Mariano Martínez y Camila Cavallo realizaran varios Tik-tok juntos y tras el festejo que él le organizó a ella por su cumpleaños una vez más comenzaron los rumores de reconciliación entre el actor y la hermosa modelo quienes son padres de Alma su pequeña hija. Tras la escalada sobre su vínculo Camila dialogó con CARAS Digital y fue clara respecto al vínculo que mantienen. Ahora, ¿dejó una puerta abierta a un posible reencuentro? Los detalles...

"Lo de los Tik-Tok se dio un día que fue a llevar a la gorda a la casa de él y otro día que él me la trajo. Vos me preguntas si hay reconciliación por ahora no. Estamos separados pero tenemos una relación muy linda", comenzó diciendo y ante la pregunta de si son nada más que amigos, Camila fue clara: "Mas que amigos te diría que somos familia, y eso e lo más importante".

Ahora este portal fue por más y le preguntó si había chances de volver y Camila no cerró las puertas del todo: "¡Eso nunca se sabe! En este momento estamos bien así como estamos, el futuro nadie lo tiene escrito. Pero no quiero alimentar ningún rumor, como estamos estamos bien y tenemos una muy buena relación", explicó. ¿Qué opinará Mariano?

Camila Cavallo y Mariano Martínez cada vez más cerca: el tierno mensaje de ella

Si bien en junio del año pasado Mariano Martínez y Camila Cavallo sorprendieron a todos anunciando su separación siempre dan indicios de reconciliación en las redes, ya sea grabando videos juntos como en esta oportunidad en la que la modelo cumplió 27 años y él la sorprendió con la fiesta y la acompañó en el festejó con Alma, la hija de ambos y Olivia y Milo, a quienes tuvo con Juliana Giambroni. Camila feliz le dedicó un hermoso mensaje en Instagram y los rumores de acercamiento surgieron otra vez.

"27 Otro cumple en cuarentena. El deseo del año pasado no se cumplió ajajajajaa. Gracias por esta hermosa sorpresa @marianom78, por acompañarme y por hacer de este día un día especial. Gracias mamá por estar siempre en cada momento especial de mi vida, no se que haría sin vos! Y gracias a todos los que se acordaron y me mandaron mensajitos con tan buena energía y tan buenos deseos, lo valoro mucho", escribió ella.

Con la misma buena onda y el amor de ella hacia él, el actor vio la mención de su expareja en Instagram y le dedicó un amoroso mensaje con a emoji de un corazón: "¡Feliz cumpleaños! Paz, amor y salud". ¿Habrán vuelto y lo mantienen en secreto o simplemente hay muchísima buena onda entre los dos?

