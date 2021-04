La reacción de Juanita Tinelli cuando Marcelo le pidió que baile en la apertura de ShowMatch

Ayer por la tarde, Marcelo Tinelli grabó parte de la apertura de ShowMath en el barrio porteño de Palermo y también estuvo su mujer Guillermina Valdés quien realizará una breve participación. Pero no estuvieron solos, también se encontraba allí su hija menor Juanita Tinelli quien este año se sumó a la producción del programa. Ahora sin que ella lo sepa, su padre la filmó en una historia de Instgram y le hizo un pedido especial.

"Jua quiero que estés en la apertura del programa bailando, ¿puede ser? Estás trabajando en la producción de LaFlia, pero me gustaría que puedas bailar. ¿Podría ser?, le preguntó el conductor a su heredera a quien no se fue para atrás y redobló la apuesta: "Si me lo pedís así, sí", le dijo ella a lo que Marcelo respondió: "Sí, por favor". De fondo se escucha también a Guillermina decir: "¡Ay que amor. Vamos Jua!

"Entonces vas a estar en la apertura bailando", repreguntó "el Cabezón", "Si me convocás, sí", volvió a contestar firme Juana. Entonces Tinelli cerró contundente: "Estás convocada", "Listo, entonces sí", finalizó "Juani".

¡Look casual! Descubren a Guille Valdés trabajando con Marcelo Tinelli en las calles porteñas

Marcelo Tinelli está listo para el inicio de La Academia y convocó a Guillermina Valdés para formar parte del sketch de apertura de ShowMatch.

El conductor se dedicó a compartir parte de cómo será este segmento de apertura en el que también participarán figuras como Adrián Suar, Martín Bossi y Laurita Fernández.

A pesar de estar alejada de las cámaras, Guille Valdés se animó a sacar adelante su faceta de actriz y, como todos los años, acompañar a su marido en esta nueva etapa. La diosa impactó con su look casual y lució un buzo deportivo verde, anteojos, jeans y borcegos. También combinó el oufit con una bandolera negra.

Aunque se filtraron algunas imágenes de este especial momento, cómo será el papel de Guille en el sketch se mantiene en absoluta reserva. Más allá de su vida artística, la mamá de Dante, Paloma , Helena y Lorenzo se dedicó de lleno a su faceta de empresaria y, además de su firma exclusiva de zapatos, también es la cara de una línea de cuidados de la piel, GUIV.

La diosa, que goza de una piel privilegiada, no se guarda nada y comparte con sus seguidores todas las rutinas para tener una piel sana, hidratada y suave, y lo hace a través de sus redes sociales tanto personales como de su marca. Una empresaria que pisa fuerte y marca tendencia.

FL