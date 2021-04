Luisa Drozdek y su marido, Hernán Nisenbaum tienen Coronavirus

Luisa Drozdek confirmó en una nota radial que tanto ella como su marido, Hernán Nisenbaum dieron positivo de Coronavirus y se encuentran aislados junto a su hija Delfina quien no sólo no tiene ningún síntoma sino que dio negativo al hisopado pertinente.

“Estamos aislados por Covid-19, por suerte pareciera que hasta ahora es bastante leve, estamos agradecidos por eso. Yo tengo bastante congestión nasal y perdí el olfato“, comenzó diciendo la actriz en un audio que le envió a Juan Etchegoyen, conductor de “Mitre Live”. “Mi marido está bastante cansado y tiene dolores musculares. Pero bueno, por suerte ninguno levantó fiebre, nada grave por ahora“, siguió diciendo Luisa Drozdek.

“No tenemos ni idea dónde nos contagiamos, tratamos de cuidarnos lo máximo posible. Estamos aislados en casa con una beba de un año y medio, con las ventanas abiertas para ventilar, si nos acercamos a ella nos ponemos barbijo, intentamos mantener todo higienizado, todo lo que me indicó el pediatra“, agregó.

"Nuestra máxima preocupación como papas es la salud de nuestra beba pero por suerte pareciera que lo esquivó. Nosotros estamos cumpliendo 4 años de casados de una forma diferente… Aislados con Coronavirus pero agradecidos por estar transitándolo de una manera bastante leve”,cerró.

Luisa Drozdek relata cómo vive el aislamiento junto a su marido, su hija y su madre

Madre primeriza, Luisa Drozdek dice que está "embobada" con su hija Delfina, fruto de su amor con su marido, Hernán Nisenbaum. Y no es para menos, la pequeña Delfina de 8 meses se lleva los mimos de todos y la atención de sus padres. Aislada desde que el Gobierno Nacional decretó la cuarentena obligatoria, la actriz de Millennials y conductora de TNT Sports estaba brillando en su primer protagónico junto a Luis Luque en la obra "La cosa no funciona", de Woody Allen pero el avance del Coronavirus la obligó a tomar las medidas necesarias para protegerse.

Junto a su marido, antes de que comience las restricción tuvieron la idea que Lucía, la joven madre de Luisa pase la cuarentena con ellos y en diálogo con CARAS Digital, la actriz contó cómo viven esta momento tan particular que atraviesa no sólo el país, sino el mundo entero: "La verdad es que yo la cuarentena la estoy disfrutando dentro de lo terrible que es estar aislada, para poder estar con mi familia y no perderme ni un segundo de Delfi que ya está enorme con sus 8 meses. Es terrible lo que está pasando y cada persona que muere o se infecta es un dolor que nos llega a todos, pero hay que poner energía positiva y pensar que juntos vamos a salir adelante", comenzó diciendo y amplió...

"Yo no salgo de casa, el que va y hace casi todo es Hernán que es un sol de persona y nos cuida a todos. Además tengo a mamá que es una genia, se vino a casa y me ayuda a mantener el orden, a limpiar, a entretener a Delfi. Esto nuestra generación no lo vivió nunca así que estamos aprendiendo a llevarlo adelante. Trato de estar lo más feliz y positiva posible y en movimiento todo el tiempo. Hago juegos con la gorda, organizo las comidas y todo mi foco está en que mi familia y yo estemos bien y aprovechando, claro está para siempre reflexionar sobre uno mismo y los demás", concluyó.

FL