Camila Cavallo y Mariano Martínez cada vez más cerca: el tierno mensaje de ella

Si bien en junio del año pasado Mariano Martínez y Camila Cavallo sorprendieron a todos anunciando su separación siempre dan indicios de reconciliación en las redes, ya sea grabando videos juntos como en esta oportunidad en la que la modelo cumplió 27 años y él la sorprendió con la fiesta y la acompañó en el festejó con Alma, la hija de ambos y Olivia y Milo, a quienes tuvo con Juliana Giambroni. Camila feliz le dedicó un hermoso mensaje en Instagram y los rumores de acercamiento surgieron otra vez.

"27 Otro cumple en cuarentena. El deseo del año pasado no se cumplió ajajajajaa. Gracias por esta hermosa sorpresa @marianom78, por acompañarme y por hacer de este día un día especial. Gracias mamá por estar siempre en cada momento especial de mi vida, no se que haría sin vos! Y gracias a todos los que se acordaron y me mandaron mensajitos con tan buena energía y tan buenos deseos, lo valoro mucho", escribió ella.

Con la misma buena onda y el amor de ella hacia él, el actor vio la mención de su expareja en Instagram y le dedicó un amoroso mensaje con a emoji de un corazón: "¡Feliz cumpleaños! Paz, amor y salud". ¿Habrán vuelto y lo mantienen en secreto o simplemente hay muchísima buena onda entre los dos?

El tierno mensaje de Camila Cavallo a Mariano Martínez al verlo de vacaciones con Alma



Mariano Martínez decidió terminar el 2020, que tan duro fue para todos los argentinos por la pandemia del Coronavirus, junto a su familia y sus tres hijos en La Lucila del Mar. Con él fueron sus familiares y claro, Alma, la hija que tuvo con Camila Cavallo y Milo y Olivia (sus primeros dos herederos frutos de su amor con Juliana Giambroni). A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una tierna foto con "Almita" entrando al mar y su ex le escribió un amoroso comentario.

Todo un amor, Camila les dedicó a ambos un tierno mensaje en la foto que él subió: "Ya la extraño, ¡qué la pasen súper lindo", les manifestó en el posteo de Instagram junto al emoji de un corazón. ¿Habrá posibilidades de reconciliación? La verdad es que por el momento no. Ella vive en un departamento en Belgrano junto con Alma y se turna con Mariano para que los dos participen de la crianza de la niña.

Mariano y Camila fueron de las parejas que se separaron en plena pandemia de Coronavirus, según ambos fue de mutuo acuerdo, aunque a sus fans les cayó la noticia como un balde de agua fria en la cabeza ya que nada hacía imaginar que iban a terminar su vínculo.