Fuerte cruce de Pampita con Mariana Brey: "Sos una mentirosa"

El casamiento de Pico Mónaco y Diana Arnopoulos generó una gran repercusión y las miradas estuvieron atentas a Pampita.

El día que el ex tenista anunció su boda fue cuando la diosa inició su nueva temporada en Pampita Online. Consultada por este hito en la vida de su ex, la diosa fue cordial y aseguró: “Siempre le voy a desear a todas mis ex parejas, lo mejor”.

Tras estas declaraciones, Mariana Brey reveló en LAM cuál fue el motivo por el que Pico y Pampita cortaron todo tipo de vínculo y buena relación. “Me parece que es un poco tremenda. No me quiero pelear con Pampita en esta temporada 2020”, dijo Brey.

“Él no sé si guarda los mejores recuerdos, pero quedó muy dolido con Pampita después de que se dieron a conocer los videos donde él discute con la empleada doméstica. Eso a él le cayó muy mal, no le gustó para nada verse en ese lugar”, disparó.

Lo cierto es que, después de estas declaraciones, Pampita salió al cruce con la periodista en Hay que ver y exigió pedido de disculpas. "Quiero que me pida disculpas. Soy una persona centrada, me pongo como loca pero es una mentirosa. Cuando la protagonista le dice que es mentira por segunda vez, es como decir 'Hey nena, sos una mentirosa' Este problemita ya lo tuvo. Cortala con mentir, si querés mentile a otra gente. Conmigo no mientas más", disparó la conductora.

Luego agregó: "Mis ex parejas saben bien qué clase de persona soy".