Camila Homs desmintió el romance con José Sosa: "Nada que ver"

Camila Homs se vio involucrada en un supuesto romance con el futbolista José Sosa luego de confirmar su sorpresiva separación de Charly Benvenutto con quien se fue de vacaciones durante el verano. Sin embargo, la modelo rompió el silencio para contar su verdad.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Camila Homs desmintió rotundamente el hecho de tener un romance con José Sosa. Al ser consultada por este tema, aclaró: "Lo conocó hace poco, sí, pero nada que ver".

Camila Homs y José Sosa.

Como si eso fuera poco, la modelo agregó: "Por una foto que salió en la que estaba charlando ya me están por casar y nada que ver". Pero el periodista insistió en que se los vio muy cerca en aquel momento, por lo que la influencer insistió: "No, estaba hablando, ¿quién no habla con alguien en un boliche?".

De esta forma, Camila Homs puso punto final a las especulaciones sobre su vínculo con José Sosa, aunque eso no significa que la relación entre ellos pueda avanzar y terminar en un noviazgo más adelante.

Camila Homs habló de su situación sentimental

En medio de las versiones que la vinculaban a José Sosa, Camila Homs decidió romper el silencio y aclarar cuál es su situación sentimental actual. En su cuenta de Instagram, la modelo respondió a las consultas de sus fans al respecto de si está o no en pareja.

"Hay tres preguntas que se repiten como 100 veces. Una de ellas es si estoy de novia: la respuesta es no", aclaró Camila Homs en un video que subió a sus historias.