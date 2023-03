Revelaron la identidad del futbolista que estuvo con Camila Homs a los besos en un boliche

Camila Homs está siguiendo adelante con su vida, dejando atrás su pasado con Rodrigo de Paul. Ya instalada en Buenos Aires, la modelo salió de fiesta y fue vista con un hombre cuya identidad era desconocida hasta hace unas horas. Siguiendo con la línea de jugadores de fútbol, se trataría del centrocampista de Estudiantes.

José Sosa sería el pretendiente que estuvo a los besos con Camila Homs. El jugador de 37 años actualmente se desempeña en el club de La Plata, aunque su trayectoria internacional incluye el Bayern Munich y el Atlético de Madrid, el mismo equipo en el que juega Rodrigo de Paul.

José Sosa

La modelo recientemente explicó cómo encara a los hombres cuando siente una conexión y reveló: “Yo les escribo cuando me gusta alguien, en todo tomo la iniciativa yo, porque si no, me quedo sola. Igual estoy en un momento de mi vida que la estoy pasando bien y disfrutando mi soledad, porque no estuve mucho tiempo sola. Pero no sé por qué los hombres me tienen miedo, capaz se le tiran más a las timidonas, pero, boluda… soy una más”.

Camila Homs y José Sosa juntos en un boliche de Buenos Aires.

Estefi Berardi fue la encargada de compartir la primicia, publicando la foto y asegurando en Mañanísima: “Ella estaba re copada, muy divertida, muy arriba, me dijeron que re chapaban, que estuvieron a los besos toda la noche”.

¿Podrá ser José Sosa el futbolista que se gane el corazón de Camila Homs tras todos los escándalos que sufrió con Rodrigo de Paul?

H.O