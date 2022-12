Camila Homs, íntima: "Me emociona la ilusión de mis hijos"

Con agenda colmada. Así vive Camila Homs (27) los últimos días de un 2022 que a la par de muchos cambios también le deparó grandes satisfacciones. “Estoy a mil. Pero mejor así”, confiesa la expareja de Rodrigo De Paul (28), cuya nueva vida en Buenos Aires junto a Bautista (1) y Francesca (4), los hijos que tuvo con el futbolista de la Selección Argentina, campeona del mundo, la reconectó con su faceta como modelo y con un nuevo desafío que la tiene muy entusiasmada y develará en diálogo con CARAS.

“Estoy feliz con esta etapa. Me encanta. Recibí esta nueva propuesta como conductora de Cucinare (el ciclo de gastronomía de eltrece) y estoy súper enfocada en eso. Siempre digo que la cocina es mi cable a tierra. Hoy grabamos el primer programa y salió súper”, detalla Camila.

Camila Homs, exclusiva para CARAS.

“Jamás imaginé conducir en TV. Tal vez sí en gastronomía, porque es algo que me gusta. Me sentí muy cómoda frente a la cámara. Me encanta cocinar y de hecho antes de ser mamá tenía un blog de cocina; mi bebé culinario, un Instagram lleno de recetas al que le dedicaba muchísimo tiempo. Pero después de ser mamá se me dificultó y como no podía darle el ciento por ciento lo dejé, Me gusta darlo todo cuando hago algo. Quiero llevar todo a la perfección y sentía que no era el momento. Pero a la cocina la llevo en mi corazón. Hice cursos de pastelería, esa es mi preferencia”, agrega la modelo de la agencia 'Multitalent Agency', protagonista de campañas y desfiles de moda.

“Es otra faceta que me encanta y en la que siento que puedo dar mucho. La idea era que el programa saliera antes de Navidad. Es una edición para Las Fiestas. Por ahora son cinco programas los que grabamos, después ojalá les guste y sigamos. ¿Si aceptaría si me llamaran para ¨MasterChef Celebrity¨? Ojalá que sí, sería un honor. Todos los años lo sigo y verme en esa pantalla sería algo hermoso”, admite Camila, quien disfrutó de una espectacular sesión fotográfica de Navidad junto a los niños que tuvo con De Paul.

Camila Homs junto a Francesca y Bautista.

“A Francesca le encantó hacer las fotos. Primero le pregunté si quería hacer la sesión con mamá y su hermanito. Sabía que no me iba a decir que no. Francesca ama sacarse fotos, ama desfilar, ama la cámara”, cuenta con humor.

“Y más cuando le dije que iba a estar Papá Noel, porque fue un plus. Toda esa ilusión que tiene ella con Papá Noel es hermosa, como la de todo niño. Le encantó hacer la producción”, explica Homs.

“Fran es mi compañera para todo. Nos levantamos, desayunamos juntas y si me quiero ir a comprar algo viene conmigo. Me ayuda a cocinar y hasta se quiere bañar conmigo. También se produce conmigo y me acompaña a los eventos. Ella es mi espejito y es un personaje tremendo, pura chispa. Y tiene un poder de decisión único. Es una loquita hermosa. Mucha gente cuando la escucha hablar piensa que es más grande. No lo pueden creer. Tiene mucho carácter, nunca da el brazo a torcer, pero también es una dulce”, describe una orgullosa mamá.

Camila Homs y sus hijos en una súper producción navideña.

“Le encanta ver los partidos, le gusta mucho el fútbol y más cuando juega la Selección Argentina. Es su país y juega su papá. Mira los partidos feliz. Todos pasamos nervios. El argentino lleva el fútbol en la sangre. ¿Cómo vivimos el salir campeones del mundo? Muy contentos como todos los argentinos. Fue un momento en familia inolvidable tanto para mí como para los nenes y cuando terminó el partido salimos a festejar”, asegura Camila.

“La Navidad para mí es de mis fiestas favoritas porque siento que hay toda una ilusión en esa espera de Papá Noel. Me acuerdo cuando era chica y quería que fueran las 12 para que llegara, abrir los regalos y reunirnos siempre en familia. Ver la felicidad de todos. Es un recuerdo hermoso que tengo, la pasábamos en casa de mis abuelos, con toda la familia unida.

La Navidad es algo único. Siempre hay que festejarla en familia, rodeada de amor y alegría. Y desde que soy mamá es algo hermoso. Uno se ve reflejado en sus hijos, te vienen recuerdos de tu infancia. Hoy me muero de emoción y mi deseo es que siempre tengan esa ilusión intacta, que vivan el amor de su familia, que sientan esperanza”, detalla la modelo y conductora.

“No se había hablado qué días iban a estar conmigo y cuáles con el papá. No hubo problema porque somos relajados y porque lo íbamos a manejar de la mejor manera posible para que los niñitos estuvieran felices, ya sea con papá o con mamá. Queremos que sientan que es una fiesta más y que sus padres, a pesar de no estar juntos, siempre van a estar para ellos, dándole su amor y apoyo. Lo que decidimos fue que a esta Navidad los nenes la pasarán con su papá, ya que para Año Nuevo nos vamos de vacaciones y van a estar conmigo”, afirma Camila, cuyo primer día de 2023 la encontrará en Uruguay.

“Sí, me voy a pasar Fin de Año y voy a estar en Punta del Este hasta mitad de enero. Todavía no hay propuestas concretas desde lo laboral, pero seguro surgirán eventos y desfiles. Todo lo voy a tomar con la mejor”, reconoce.

Bautista, el hijo menor de Rodrigo de Paul y Camila Homs.

“Con niños hay que ser organizada, porque si no, no terminás encontrando la salida. Tengo por suerte dos chicas en casa que me ayudan muchísimo y también mi familia, que eso es indispensable. Hay trabajos que me dan la posibilidad de elegir horarios y siempre busco que sea en los horarios que "Franchu" está en el cole, que tal vez es a la que más le afecta estar lejos de mamá. Siempre trato de estar el mayor tiempo posible con ellos. Son lo que más disfruto y amo”, afirma la modelo.

“Agradezco haber sido una madre joven y tener esta energía y la paciencia de llegar a casa después de un día agotador y decir este es mi momento con los niños. Así que a seguir hasta que se duerman. Como mamá no soy tan estructurada, los dejo ser bastante libres, que elijan donde ir a pasear, mi nena que entiende, que elija como se quiere vestir, lo que quiera comer. En ese sentido soy más relajada. No le encuentro un buen resultado a ponerle tantos límites, por otras situaciones que he visto en niño. Tampoco desbandarse. Pero si un día están cansados y no quieren bañar, no hay drama. No me estreso”, se sincera Homs, quien también dice buscar la forma de tener siempre un tiempo para sí misma.

Francesca De Paul.

“El momento como mujer no me puede faltar. La actividad física la hago siempre. Mi momento preferido es a la mañana, me busco un ratito, aunque sea 40 minutos. Siempre voy a la estética una vez por semana, a la peluquería lo mismo, o cuando haga falta. Si un día quiero desconectar, me voy a tomar un café sola, a pasear o ir al shopping que me encanta ir de compras. Hay que tener esos ratitos”, remarca la modelo, fan de la moda. “Me gusta inspirarme en looks de figuras que sigo en Instagram. No sé si tendría mi propia marca, pero sí una colección cápsula. Me gusta mucho el jean. Si tuviera la posibilidad me gustaría mucho”, enfatiza.

Camila Homs y sus hijos, tapa de CARAS de esta semana.

Y respecto a su vida amorosa, Camila admite seguir en pareja con el empresario Charly Benvenuto. “Estoy súper bien acompañada. Charly es un divino y me trata como una reina. Estoy súper agradecida por él, con cómo aceptó a mis hijos, como los trata, la paciencia que les tiene. A veces ¡más que yo! Así que estoy feliz y no me puedo quejar por el presente que estoy viviendo”, concluye Homs de cara a un año que se vislumbra de la mejor manera.

Agradecimientos:

Foto: Gaby Kipreos @felicesycontentos @filomena_props_newborn

Video: @ricardonavarro. Fotografía

Papá Noel: Alberto Osvaldo Resuche.